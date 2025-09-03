中國閱兵｜鷹擊-21亮相　曾被西媒稱為中國最神秘和致命導彈之一

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。本次閱兵，除了常規軍人方陣和武器展示之外，還將在傳統武器的裝備基礎上，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。



其中，鷹擊-21（YJ-21）是高超音速反艦導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一，一直是被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。



鷹擊-21隨高超聲速導彈方隊通過天安門廣場，接受檢閱。高超聲速導彈方隊由火箭軍、空軍相關單位按照實戰化編組，受閱官兵全部來自關鍵崗位和一線

除了鷹擊-21外，方隊受閱的還有東風-17、東風-26D導彈，其飛行速度快、突防能力強、命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型殺手鐧。

央視在8月30日播放的節目《軍情時間到》邀請總台新聞評論員魏東旭介紹了多款新式軍備以及中國軍事近年的發展，當中包括「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈。

高超音速反艦彈道導彈鷹擊-21有「航母殺手」之稱鷹擊-21實現了遠射程和突防能力的進一步強化，也可以針對地面的目標，尤其是嚴密設防的高價值目標進行遠程火力打擊。