東涌酒樓阿伯吸煙！目擊者批：職員零阻止　街坊：以前報過控煙辦

本港食肆全面禁煙多年，但總有人會違規吸煙。東涌有街坊於8月1日在Facebook群組「東涌friends club」發文及上載照片，表示平時甚少前往區內某酒樓飲茶，當日正值清晨6時許，發現「原來有VIP專利」，目擊1名阿伯在酒樓內當眾吸煙，「啲伙記同佢有傾有講，睇住佢食都唔理，真係高人一等」、「超級VIP熟客」。



照片可見，該阿伯的確在酒樓內當眾吸煙，其他食客卻視若無睹，低頭看報紙，但附近沒有職員，亦不能確定其後是否有人上前制止。



阿伯在酒樓內當眾吸煙。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

網民爆料：6年前已經縱容食客吸煙

大量網民在帖文留言，「𠵱間酒樓成日都有人一路飲茶一路食煙，多數都係老人家」、「不嬲都有， 以前報過控煙辦，隔幾日先去，邊有人捉到」、「冇去呢間酒樓飲茶好耐，對上嗰次係6年前咁上下，就係不滿啲阿姐畀人喺呢度食煙，投訴完都冇理我，出面大把好食中菜酒樓，出去食好過」。

本港食肆全面禁煙 違者罰款3,000元

根據本港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》規定，由2007年1月1日起，法定禁煙區範圍已擴大至所有食肆處所的室內地方、室內工作間、公眾場所內的室內地方及部分戶外地方，任何人不得於禁煙區內吸煙或者攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗。條例更寫明所有食肆處所，例如酒樓、餐廳或茶餐廳，不論有多少個室內座位，食肆處所內的室內地方都是禁止吸煙區，違者會被罰款3,000元。

其他食客視若無睹，低頭看報紙。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

市民可向控煙辦作出投訴

衞生署控煙酒辦公室歡迎公眾提出意見、查詢或投訴有關控煙事宜，可以將意見、查詢或投訴透過以下途徑送交：

地址：九龍彌敦道345號永安九龍中心十八樓1801至1803室

電話：(852)29618823（此熱線由1823代為接聽）

傳真：(852)25758944

電郵：tobaccocontrol@dh.gov.hk



（Facebook群組「東涌friends club」）

其他報道：公屋煙民煙味湧入鄰居家！女生求助惹熱議 屋內吸煙揭扣分制盲點

根據屋邨管理扣分制，若公屋住戶在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，包括電子煙、加熱煙產品和草本煙，會被即時扣7分，如果在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。但扣分制沒有將屋內吸煙列為扣分項目，而有居於公屋的女生正受到鄰居的煙味困擾，她形容鄰居吸煙後煙味會飄入其單位內，「喺廁所抽氣扇湧出嚟」。



樓主抱怨有鄰居吸煙，「啲煙味就飄咗入自己屋」，「真係想知點解決，喺廁所抽氣扇湧出嚟」。（資料圖片/非涉事公屋）

樓主抱怨有鄰居吸煙，「啲煙味就飄咗入自己屋」。（《行運一條龍》截圖）

全文：公屋煙民煙味湧入鄰居家！女生求助惹熱議 屋內吸煙揭扣分制盲點