英國公司推「安息礁」 骨灰變珊瑚 家屬定期收影片見證重獲新生
撰文：日本設計小站
出版：更新：
「當死亡轉化為海洋的新生。」當生命走向終點，除了歸於塵土，還能回歸海洋，變成一片珊瑚！這家名叫Resting Reef的英國公司，推出了一種特別的紀念方式。將逝去親人或寵物的骨灰製成人工珊瑚礁，放入海底，為海洋帶來新生。
簡單來說，就是將骨灰與火山砂、碳酸鈣等天然材料混合，通過3D打印技術，製成堅固又適宜生物附着的人工礁體。隨後礁體會被安放在大約10米深的海床上，不是為了沉眠，而是為珊瑚和其他海洋生物提供生長家園。
骨灰製成人工珊瑚礁 促進海洋生態多元化：
+14
在峇里島北部海域的實踐顯示，放置礁體的區域生物多樣性，比附近退化海域高出近14倍！除了修復海洋，這份紀念還有温度的延伸。
參與的家庭除了會收到一塊微縮版的紀念礁模型，還能定期收到海底礁體的影像記錄，見證這片新生命逐漸繁榮的過程。
目前，全球約九成珊瑚礁面臨威脅，而牠們又支撐着四分之一海洋生物的生存。這種被稱為「安息礁」的形式，正在更多海域推廣，讓告別變成一場延續新生的行動。
有人覺得這是温暖而有意義的延續，不過也有人更傾向傳統的告別方式。那麼，你怎麼看待這種回歸海洋的告別呢？
【延伸閱讀】英國熱爆「骨灰唱片」 把先人壓成黑膠碟 播放時能聽到特別聲音（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+21
美國黑人男子遭警截停 兩歲女兒骨灰被指是毒品竟遭強行打開灑出「酒瓶裝骨灰」丟大海環遊世界 內有字條請拾到的人幫忙做一件事英國單親母一時大意 1歲兒誤食祖父骨灰 醫生淡定：無需緊張英國姊妹海邊撒亡父骨灰 一陣詭異大風令她們「吃了爸爸」
【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】