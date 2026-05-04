超市手推車造型手袋衝擊倫敦時裝周　網民：可以選個高級一點嗎？

好傢伙，購物車都能變成時尚單品背在身上了！是的你沒看錯，就是逛超市常見的那種不鏽鋼手推車~設計工作室Nik Bentel Studio在倫敦時裝周期間，為德國平價超市Lidl，設計了一款購物車造型的單肩包。



把手、不鏽鋼網格、車身輪廓，幾乎復刻了超市購物車。包上自帶的硬幣鑰匙扣，可以直接扣在超市的真車上。

不鏽鋼手推車造型的單肩包。（IG@wallpapermag ）

Nik Bentel Studio為超市Lidl設計的購物車造型單肩包：

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想像一下你逛超市，前面推着大車，肩上還挎着小車，有種一本正經搞幽默的反差感。

但是有個bug，這包基本裝不了甚麼。網眼太大，口紅、鑰匙放進去，沒走兩步就給你漏一地。

最有意思的還得是網友的調侃：

就不能選個貴一點的超市嗎……

更多網友對購物車單肩包的有趣評論：

不過話說回來，這隻包本來就不是奔着能裝去的。從設計角度看，這包幽默感拉滿。從營銷上，品牌宣傳效果也有了，畢竟誰看了不想拍張照？

你們怎麼看，覺得這包是好玩還是離譜？

產品宣傳圖。（IG@nikbentelstudio ）

更多實際使用效果：

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】