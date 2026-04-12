KFC推出「酸青瓜羽絨褸」附飲管可邊行邊喝汁　靈感源自AI惡搞

太顛了！酸青瓜都能做羽絨服了！KFC為了推新菜單「瘋狂酸青瓜」，搞出了一件「酸青瓜羽絨服」。全球還僅此一件，不賣，只抽獎送！



透明塑料材質的外殼，裏面滿滿的酸青瓜片和綠油油的滷水……對，你沒看錯，就是那種你漢堡裏夾着的、酸溜溜的青瓜。走路的時候，還會跟着滷汁一起晃動，那種視覺效果，真是又詭異又上癮！

此服裝設計的靈感來源為網民惡搞的AI生成視頻。（Instagram@kfc_uki）

KFC推可飲用酸青瓜羽絨 全球僅一件通過抽獎發放▼▼▼

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更離譜的是，肩膀前側還設計了吸管，也就是說，渴了就直接低頭吸一口；拉鍊頭也被做成了酸青瓜造型，細節上確實下了功夫。整件衣服就是一個移動的、可穿戴的、能喝的營銷周邊，荒謬得特別認真。

說實話，我到現在也沒想明白這個功能的使用場景，但不得不服這個腦洞。據說這件衣服的靈感最早來自一段AI視頻，網友隨口說了一句：

為什麼不能是真的？

KFC就真把它落地了。

怎麼說呢，雖然荒誕，但不得不承認，KFC，你真的很會玩。把一件衣服做到這種「不講道理」的程度，也是另一種極致了。那麼問題來了，如果讓你穿出門，你敢穿嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】