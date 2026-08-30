澳Panda Mart新店爆人潮現亂象！被喻「實體Temu」涉近300宗違規

澳洲有新店開張爆發瘋狂掃貨潮！來自南非的平價折扣連鎖店Panda Mart（又譯：熊貓超市）正式登陸昆士蘭州，憑極低價格與社交媒體網紅的鋪天蓋地宣傳，早前新店開業的首個周末入流失控，即使門店安排18個收銀處仍無法消化人潮，停車場更是早早塞爆，甚至有顧客專程驅車4小時跨區到來購物，店內人潮大肆掃貨，又將貨品雜物隨意丟棄在地，而排隊時頻頻發生肢體衝突，陷入十分混亂狀態。



據店主透露，品牌主打門市體驗模式，刻意與Temu等線上電商形成差異化。Panda Mart靠海量低價中國製造商品迅速搶佔澳洲市場，然而這股超高人氣背後卻隱藏着巨大的合規風險，該品牌自進軍澳洲以來，已因販售大量不合規及高危商品，遭當地監管部門檢控近300項違法指控。



Panda Mart新店設有18個收銀處，但仍無法及時疏導人潮。（Instagram@cyansocial影片截圖）

顧客大肆掃貨，將貨品雜物隨意丟棄在地，排隊時肢體衝突不斷。（Tik Tok@利亚姆·弗莱明286影片截圖）

人流爆滿Panda Mart昆州新店 18個收銀處排長龍

綜合《InDaily》、《布里斯班時報》、《Nine News》及《澳洲財經見聞》等外媒報道，上周末平價超市Panda Mart首度進軍昆士蘭市場，店內雖設有18個收銀處，但仍無法消化龐大人流。開店當日停車場早早爆滿，店外排隊人龍綿延不絕。店員透露，光是開業首個周末（8月1日），單人收銀員就接待了上千名顧客，更有狂熱消費者不惜驅車4小時跨區到場，只為入手平價貨品。

開店當日停車場早早爆滿。（Tik Tok@利亚姆·弗莱明286影片截圖）

開店當日停車場早早爆滿，店外排隊人龍綿延不絕。（Tik Tok@布里斯班 Glowandroam影片截圖）

開店當日停車場早早爆滿，店外排隊人龍綿延不絕。（Tik Tok@布里斯班 Glowandroam影片截圖）

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顧客瘋狂掃貨將貨品丟棄在地 現場混亂

網上瘋傳的影片可見，大批掃貨顧客為搶超低價貨品，將貨物從貨架扯下並隨地丟棄，家品與雜物散落一地，場面極度混亂。有顧客抱怨自己先後被近10架購物車撞擊，排隊區更頻頻爆發肢體衝突。

顧客大肆掃貨，將貨品雜物隨意丟棄在地，排隊時肢體衝突不斷。（Tik Tok@fifif_95_影片截圖）

網紅封「實體Temu」 舊建築配色成網民熱話

今次新店未開張先爆紅，源於網紅提前造勢。Panda Mart於7月邀請大批社交平台創作者參與內部試業，其後透過社交平台展示店內60條貨架上的家居雜貨、工具、美妝產品及玩具。更有人將該店冠以「自家後院實體Temu」稱號，成功引來網民關注，而該店直接沿用原Bunnings建築的配色，意外成為當地網民的熱議話題。

Panda Mart於7月邀請大批社交平台創作者參與內部試業。（Instagram@foodxbne影片截圖）

Panda Mart於7月邀請大批社交平台創作者參與內部試業。（Instagram@olliesdining影片截圖）

Panda Mart於7月邀請大批社交平台創作者參與內部試業。（Instagram@cyansocial影片截圖）

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Panda Mart主打實物體驗 破底價席捲澳洲市場

Panda Mart來自南非，目前在澳洲維多利亞州（Victoria）已有2家門店，主打低價實體零售，店主約翰（John Chen）表示，Panda Mart希望通過提供實體服務與Temu等純線上折扣零售商形成差異化，藉此爭奪市場。

2025年初，Panda Mart在墨爾本克蘭本（Cranbourne）開設澳洲首店，當時就出現貨架被瞬間掃空、警方需到場維持秩序、門店被迫提早關門等瘋搶亂局。據悉，品牌從中國出口製造基地引進28,000款超低價商品，包括1.5澳元（約8港元/7人民幣）馬克杯、3澳元（約16港元/14人民幣）毛絨公仔、7.5澳元（約41港元/35人民幣）仿款涼鞋，以極低售價快速席捲當地市場。

Panda Mart起源於南非，目前在維多利亞州（Victoria）已有2家門店，主打低價實體零售。（Instagram@foodxbne影片截圖）

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品牌售數百款違規商品受147項指控

雖然憑「破底價」吸引大量客源，但Panda Mart 卻屢爆安全隱患。2025年12月，維多利亞州消費事務局（Consumer Affairs Victoria）巡查發現，當地分店數百款產品不符合國家安全強制標準，隨即向法庭申請禁制令，勒令維州分店即時停業並全面下架危險商品。2026年1月，當局就早前門店售賣不合格產品一事，正式向Panda Mart提出147項刑事指控，品牌安全問題徹底曝光。

屢禁不絕！Panda Mart再售多款高危產品

儘管面臨法律訴訟，品牌營運並未及時整改。2026年3月，監管部門再度發布緊急消費安全警示，確認其克蘭本及普雷斯頓（Preston）分店仍在銷售易引發火災的易燃蠟燭燃燒器、暗藏鈕扣電池（兒童誤吞可致死）的鎖匙圈、未有安全警示標註的充氣泳池及水上浮具等多款高危產品。

Panda Mart被控130項電氣安全控罪

此外，品牌亦面臨電氣安全相關檢控。維州電力安全署（Energy Safe Victoria）查實Panda Mart 在克蘭本門店及丹德農（Dandenong）倉庫存放大量未經認證的燈具與家電，加碼提告130項電氣安全控罪。累計近300項違法指控，讓這家爆紅的「實體Temu」全面陷入合規危機。