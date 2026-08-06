自私女戲院睇《蜘蛛俠4》狂問男友劇情！不滿被勸安靜：你包場囉

無論成人或小童，到戲院看電影切記要保持安靜，以免影響他人的觀影體驗！不過有女觀眾在社交平台大呻，指到ELEMENTS圓方商場戲院看《蜘蛛俠4》電影，旁邊女生不斷詢問男友劇情，她強忍多次終於發出「殊」聲響，原本打算提醒安靜，被無視下再度「殊」卻被對方喝斥，對方更語出驚人表示「唔想有人傾偈你包場睇囉！」，最後需要樓主男友嚴厲批評「睇戲唔好傾偈唔該」，才能回復平靜。



不少網民批評該女生無品，「而家啲人唔識睇戲禮儀」、「睇唔明就唔好跟去睇啦」、「想傾偈返屋企睇Netflix啦」；又大讚樓主男友做得好，質疑對方根本是欺善怕惡，「多謝你哋做咗戲院風紀 」。



有女生到圓方商場戲院看《蜘蛛俠4》電影，不幸遇旁邊女生屢問男友劇情，她勸阻反被對方責罵，遂發文公審斥自私。（圖片來源：圓方官網）

有情侶到圓方商場的戲院觀看電影，不幸遇到無品觀眾。（網上圖片）

情侶戲院睇《蜘蛛俠4》遇無品觀眾勁滋擾

該女觀眾在threads帳號「vinci_mirrorr」發帖公審，透露日前晚上近10時偕男友到九龍ELEMENTS圓方商場的百老匯PREMIERE戲院，觀看《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影，她稱「諗住呢場又夜又對format有要求，應該會睇得舒服」，卻不幸遇到旁邊女生在電影播映途中，不停詢問男友劇情，故不滿稱「我發現啲戲院播極觀影禮儀都阻唔到啲X街」。

情侶當時在百老匯PREMIERE戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

女生狂問男友劇情 無視觀眾「殊」要求安靜

樓主指在電影開始不久後，該女生已經不斷和男友討論劇情，她無奈表示「睇咗嘅大家都知呢一集好多內心戲好靜嘅scenes，我已經好專心睇都屏蔽唔到佢哋嘅murmuring（竊竊私語）」，在對方多次交談下，她忍不住「殊」試圖讓對方保持安靜，但形容他們「0反應繼續傾」。她之後往兩人方向挨靠，並再次發出「殊」的聲音，詎料該女生用兇惡的語氣反斥「你殊乜嘢！」。她指當下雖然氣憤，但為了可以專心看戲只好保持冷靜勸告對方「睇戲唔好傾偈唔該」。

樓主當時發出「殊」聲音，試圖暗示對方保持安靜，可惜被兩人無視。（AI生成圖片）

女生不滿被要求安靜 竟稱：唔想有人傾偈你包場睇囉

但該女生聞言未有收斂，反而怒懟樓主「唔想有人傾偈你包場睇囉！」，她不禁驚訝稱「估唔到可以有啲咁厚面皮、咁自私嘅人」。該女生之後仍想喝罵樓主，卻被樓主男友大聲喝斥「你哋要傾偈就出去傾！」，兩人最終才安靜下來。樓主事後質疑，「有人惡過佢先即刻收咗X」，又形容該女生之後兩度想和男友討論劇情，但對方都不敢回應。樓主最後向同場觀眾致歉，「如果呢十零秒爭執有騷擾到大家嘅話真係唔好意思，我想用最少嘅interrupt完成件事點知fail」。

女生不滿被要求安靜，稱「唔想有人傾偈你包場睇囉！」遭斥自私。（AI生成圖片）

網民批評女生行為無品：想傾偈返屋企睇Netflix啦

許多網民批評涉事女生無品，「而家啲人唔識睇戲禮儀」、「想傾偈返屋企睇Netflix啦」、「睇唔明就唔好跟去睇啦，一係做好功課先，唔好嘈到人」、「最憎呢啲人，就算鬧完收聲都已經影響咗你個觀影經驗」、「愈來愈多無公德心嘅人，將唔啱嘅事合理化」、「好耐無入戲院就係怕咗呢啲仆X」、「面斥不雅，係呢個世代嘅人最需要學嘅嘢」，認為樓主應即時反擊，「佢哋啲邏輯好錯，唔好俾佢哋兇到，同一句說話你可以駁返佢：『想傾偈你包場睇囉！』」。

戲院無品觀眾經歷逐個睇！

另有留言分享遇其他無品觀眾經歷，直言「睇到一肚氣」，「早幾日去睇蜘蛛俠又係，前面坐住4個後生仔，全程係咁傾計，又係咁拎電話出嚟影相，仲要係影套戲，我最後真係忍唔住同佢講戲院唔畀影相。到佢哋走，一睇佢哋個位全地爆谷」、「有次去戲院睇戲又係有人瘋狂傾計，殊佢哋又無用，最後出聲講『唔好傾偈啦唔該』俾人鏟返轉頭，連自己娘親都俾人問候埋」。

相關文章：男子戲院睇《蜘蛛俠4》欲模仿跳躍離場 失手重摔被嘲：失敗的man

電影《蜘蛛俠4》在全球多地上映，吸引不少觀眾入場觀看，但切勿胡亂模仿電影中角色動作。社交平台流傳1段影片，顯示有男子觀看電影後，竟然打算模仿主角蜘蛛俠，從觀眾席助跑企圖跳過一幅黑色圍牆繼而離場，卻不幸失手跌倒，被嘲為「失敗的man」。不少網民笑稱，「為什麼花一樣的錢你這場有彩蛋」、「看電影果然不能太早離場」、「蜘蛛人：往生日」。亦有網民批評男子行為不經大腦，「跌斷骨癱瘓就一世」。



有男子到戲院看蜘蛛俠電影，完場欲模仿主角打算跳躍離場，不幸失手，被嘲「失敗的man」。（網上影片截圖）

有男子到戲院看蜘蛛俠電影，完場欲模仿主角打算跳躍離場，不幸失手，被嘲「失敗的man」。（網上影片截圖）

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影正在熱播中。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

男子戲院入場看《蜘蛛俠》電影

網上瘋傳影片顯示，有男子到戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影，不過完場時卻發生令人啼笑皆非一幕。

有男子到戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》電影，完場發生令人啼笑皆非一幕。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

完場欲模仿主角動作 不幸失手跌倒被嘲：失敗的man

如片段所示，1名穿着白色上衣的男子，未知是否深受電影主角感染，在電影放映完畢後竟然嘗試模仿角色動作，從觀眾席助跑，企圖跳過用作分隔入場通道和座位席的黑色圍牆，卻不幸絆倒失手跌倒在地，被網民用普通話諧音揶揄「看完Spider Man電影，也是失敗的man了」；而影院內的提示標語為簡體字，估計事發於內地。

男子企圖跳過用作分隔入場通道，以及座位席的黑色圍牆。（網上影片截圖）

但他不幸絆倒繼而跌倒地上。（網上影片截圖）

但他不幸絆倒繼而跌倒地上。（網上影片截圖）

男子跌倒後，有觀眾即時上前查看他情況，現場亦傳出恥笑聲。（網上影片截圖）

網民嘲笑精彩彩蛋：看電影果然不能太早離場

片段引來網民爆笑留言，「為什麼花一樣的錢你這場有彩蛋」、「還是4D彩蛋」、「看完一齣戲，又看到一齣戲」、「比電影還精彩」、「看電影果然不能太早離場」，又調侃片中男子，「會唔會太投入」、「人家湯姆跌了好幾次都不會怎樣，是因為他是男主」、「耍帥沒成功」、「角色代入失敗」、「蜘蛛人：往生日」、「stupid man（愚蠢的男人）」、「剛上映就殺青了！」、「兄弟！你忘了先噴蜘蛛絲啊」。

男子行為捱轟危險 憂壓到其他觀眾致意外

惟有人批評男子行為危險，「自作孽不可活」、「尾椎感覺痛爆……」、「無腦，跌斷骨癱瘓就一世，自己攞嚟」、「難怪有研究表示普遍男性比較短命，不是沒原因的」，亦擔心會影響其他觀眾，「真可悲，而且造成員工跟影城的困擾，萬一要是出什麼重大事情，甚至影響後面的場次放映時間，還有看電影的人」、「如果剛好有比較矮的人或小孩，你不就壓到他們了？還在那邊笑」。

（threads＠vinci_mirrorr）