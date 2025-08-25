去戲院看《凶器》遇青年喧嘩！哈佛生要求「安靜點」慘遭圍毆爆血

看電影要保持安靜是常識吧？美國哈佛大學1名研究生日前在戲院觀看恐怖電影《凶器》（Weapons）時，遇到一群喧嘩吵鬧的年輕人，他要求對方保持安靜或離開影廳，卻被對方無視。詎料男子準備離開戲院時，竟被其中5名青年圍毆，導致他眼角、嘴角流血，右手沾滿鮮血。



男子的友人見狀，已即時通知戲院工作人員，但在警察抵達之前，那群青年經已迅速逃去，至今仍無法確認他們身份。男子希望警方盡快找出施襲者，讓他們接受懲罰。涉事戲院則發聲明，重申保障觀眾與員工安全是他們首要任務，若找到涉案青年，會將他們列入黑名單。



他準備離開時被5名青年圍毆，導致眼角、嘴角流血，右手則沾滿鮮血。（網上圖片）

多名青年戲院喧嘩 受擾男子要求「安靜點」

綜合外媒等報道，來自巴西的35歲哈佛大學研究生倫茨（Thiago Rentz）於8月13日（上周三）到位於波士頓的AMC Boston Common 19 戲院，觀看午夜場恐怖電影《凶器》，途中遇到多名年輕人在影廳內吵鬧尖叫，還不停拍手鼓掌，嚴重影響在場觀眾，他於是出言要求對方「安靜點」或離開影廳，「我請求他們尊重我，因為我們只想看電影」，卻遭到對方一行人無視。

男傷者在戲院觀看恐怖電影《凶器》（Weapons）時，因要求戲院內喧嘩吵鬧的年輕人安靜或離開影廳，結果遭5人圍毆受傷。（電影海報）

被襲男子到戲院觀看電影，遇到多名年輕人喧嘩吵鬧，遂要求對方安靜或離開影廳。（網上圖片）

離開時遭5名青年圍毆 狂打頭臉致流血

當電影結束後，倫茨正打算和朋友離開之際，突然被其中5名青年圍堵，他形容當下非常害怕，「我當時是1對5，他們打我時我沒有還手，只能面對牆壁，盡量保護我的頭，但對方拚命毆打我的頭和臉」，過程持續將近2至3分鐘。從現場拍攝照片可見，倫茨被打致眼角、嘴角流血，右手則沾滿鮮血。

青年迅速逃去 至今未能確認身份

倫茨朋友見狀即時向戲院工作人員求助，但在警察抵達之前，那群青年經已迅速逃去。事件導致倫茨眼睛有瘀傷，鼻子、頭部仍不時感到疼痛，因而影響工作，但至今仍無法確認5名青年身份，戲院事後亦沒有主動聯絡他，故對此處理手法大感失望。他認為戲院應該加派保安人員，以確保觀眾安全，同時希望警方盡快找出施襲者，讓他們接受懲罰。

美國有男子到戲院看電影，要求喧嘩青年「安靜點」，離開時卻遭對方圍毆。（網上圖片）

倫茨被打致眼睛有瘀傷，鼻子、頭部仍不時感到疼痛，因而影響工作。（網上圖片）

戲院聲明：若找到涉案青年，會列入黑名單

涉事戲院其後就事件發出聲明，稱「保障觀眾與員工的安全是我們首要任務，任何形式的暴力行為都不可接受」，表示若找到那5名涉案青年，會將他們列入黑名單，永久不能進入戲院內；當地警方目前仍在調查事件。

（綜合）