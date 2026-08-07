港鐵阿叔挨柱聽歌跳舞！揈頭扭蘿彎膝超陶醉　網民笑言：變鋼管舞

港鐵範圍內情不自禁熱舞？本港有男子在Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」上載一段影片，長約14秒，相信港島綫列車正向堅尼地城方向行駛，當時正前往中環站，其間一名阿叔在車廂內挨柱和戴上耳筒，不排除正在聽音樂，跟隨節奏「揈頭扭蘿彎膝」，其間懷疑失去平衡一度前傾，隨即繼續「挨柱」港鐵跳舞。當抵達中環站時，其他乘客下車騰出空位，阿叔立即上前坐下。



相信港島綫列車正向堅尼地城方向行駛，當時正前往中環站，其間一名阿叔在車廂內挨柱和戴上耳筒，不排除正在聽音樂，跟隨節奏揈頭。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」影片截圖）

阿叔跟隨節奏「揈頭扭蘿彎膝」。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」影片截圖）

網民：挨柱個下唔係太好，但舞蹈無影響到人

影片引來許多網民討論，「變鋼管舞」、「好陶醉」、「佢唔問你收錢咪算好囉」、「挨柱個下唔係太好，但舞蹈無影響到人」、「咁嘅年紀都仲咁有活力，幾好呀」。

阿叔跟隨節奏「揈頭扭蘿彎膝」。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組」影片截圖）

+ 1

任何人不得在港鐵範圍內跳舞 違者罰款2000元

根據《香港鐵路附例》第26條，除非得到港鐵公司的特准，否則任何人不得在鐵路處所的任何部分唱歌或跳舞，或演奏任何樂器或以任何樂器作表演，違者罰款2,000元。

（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」）

其他報道：港鐵男女搬1.7米高櫃上車！被質疑是AI圖 阿叔大肚腩成另類焦點

港鐵對行李大小設有限制，明文禁止乘客攜帶大型行李上車，但不時有人勿視規定，搬運巨大物品上車。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，顯示車廂內近車門位置有1個木櫃，1名挺着大肚腩的中年男子與同行女伴站在櫃旁，木櫃與一般成年人高度相若，與車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高。當時有1名港鐵職員到場了解，站在該對男女的對面，不排除正阻止他們搬櫃乘車。



車廂內的木櫃與一般成年人高度相若，和車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高，當時有港鐵職員正到場了解。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民根據現場環境，估計現場是港鐵柴灣站。（網上圖片）

每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（示意圖/資料圖片）

全文：港鐵男女搬1.7米高櫃上車！被質疑是AI圖 阿叔大肚腩成另類焦點