港鐵雙行排隊！大叔打尖被阻發難：望乜X嘢　西裝男奇招反擊獲讚

乘搭港鐵排隊「單行」還是「雙行」問題常惹爭議。本港社交平台Threads及Facebook瘋傳影片，指港鐵列車內有1名大叔與1名西裝年輕男子，因排隊「雙行打尖」問題爭執，大叔情緒失控不斷「爆粗」責罵西裝男，更挑釁「望乜X嘢啊！出去（落車）！唔出契X弟！」。不過西裝男全程展現驚人情緒控制能力，一言不發沒有回罵，只用「凌厲眼神」反擊，並跟大叔下車處理事件。



影片引來網民熱議，紛紛大讚西裝男「EQ高」，「好好脾氣，好勁」、「後生仔係斯文人，唔會同粗口人嘈，身體語言無聲勝有聲」、「講真，無謂同呢啲人嘈」。亦有網民認為港鐵應檢討排隊「單行」和「雙行」安排，「好心地鐵就出明確指示啦」、「又唔理打尖嘅，淨係叫人排雙行，搞到早嚟嘅有時入唔到」。



社交平台瘋傳影片，港鐵列車內有1名大叔與1名西裝年輕男子，因排隊「雙行打尖」問題爭執。（資料圖片）

「香港人真係大壓力」。有女網民於7月29日在Threads多段影片，留言「後生仔咁樣俾人篤隻手指鬧，都仲咁好脾氣」。

港鐵雙行排隊爭執！大叔爆粗罵西裝男：望乜X嘢啊！

影片見到，港鐵車廂內有1名站着的大叔，正連珠炮發指罵1名坐在座位上的穿西裝年輕男子：「X乜X嘢啊！」西裝男沒有回罵，只是一直用「凌厲眼神」堅定地望着大叔，大叔則喝斥「望乜X嘢啊！」。

港鐵車廂內有1名站着的大叔，連珠炮發指罵1名坐在座位上的穿西裝年輕男子。（Threads@eilsalaa）

港鐵車廂內有1名站着的大叔，連珠炮發指罵1名坐在座位上的穿西裝年輕男子。（Threads@eilsalaa）

港鐵車廂內有1名站着的大叔，連珠炮發指罵1名坐在座位上的穿西裝年輕男子。（Threads@eilsalaa）

大叔挑釁西裝男下車 結局曝光

第2段影片見到，大叔趁列車駛到站點，挑釁西裝男下車，「出去啦！唔出契X弟！唔出去就契X弟！行啦！」。西裝男依然沒有回罵，跟大叔下車，影片至此結束。

大叔趁列車駛到站點，挑釁西裝男下車。（Threads@eilsalaa）

西裝男沒有回罵，跟大叔下車，影片至此結束。（Threads@eilsalaa）

西裝男沒有回罵，跟大叔下車，影片至此結束。（Threads@eilsalaa）

樓主補充事件後續，「應該係怕阻住成車人，所以出咗去話報警。件事本身阿叔無乜錯，但佢咁鬧人，係咁噴口水，真係……」。

目擊者：阿叔「打尖」被阻發難

影片於網絡廣傳，有多名同為目擊者的網民透露事件起因是排隊「打尖」爭執，「本身啲人單行排咗1條隊。架車埋站，阿叔就企係呢個後生仔旁邊（後生仔排第一），個後生叫佢（大叔）排隊，仲用個身擋住唔畀佢打尖上車，阿叔不停話條隊係排雙行……阿叔冇位坐又唔順氣」、「港鐵咪左右都有兩個箭嘴上車，嗰阿伯臨開門嗰一刻，想喺外面箭嘴個位攝上車，明明後面一大條隊，個後生仔唔畀，佢就夾硬逼上去，之後碰瓷，話後生仔郁佢、推佢」。

不少人讚西裝男「EQ高」。（Threads@eilsalaa）

網民激讚西裝男EQ高：身體語言無聲勝有聲

網民看後議論紛紛，不少人讚西裝男「EQ高」，又批評大叔離譜，「後生仔係斯文人，唔會同粗口人嘈，身體語言無聲勝有聲」、「黑衫阿叔嘅語言同姿態，已經充滿敵意」、「冇位坐咪冇位坐，人哋坐咗咪算囉，畀啲manner好冇？」、「講真，無謂同呢啲人嘈，佢癲咪由佢，忍下」、「香港人最勇猛就係逼地鐵口嗰時」。

網民倡港鐵檢討「雙行」排隊安排

亦有網民認為，港鐵應檢討排隊「單行」、「雙行」安排，以免觸發爭執，「好心地鐵就出明確指示啦，平時乘客都排單行，有時啲職員又話可以排雙行，但係見多數自覺嘅人都排單行，因為每個人都好明白企單行嗰邊嘅全部都比自己早到」、「咪就係囉，又唔理打尖嘅，淨係叫人排雙行，搞到早嚟嘅有時入唔到」、「地鐵公司冇諗過要人遵守排隊，佢只係唔想人流倒塞到電梯口，呢個排法係最好」。

有網民認為，港鐵應檢討排隊「單行」、「雙行」安排，以免觸發爭執。（資料圖片）

港鐵範圍滋擾乘客、講粗口可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「 乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

另根據第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，亦不得騷擾任何人，或故意對他人的舒適及方便造成干擾，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@eilsalaa）