台灣老婦關東煮退貨遭拒後要求「放鍋再滷」　店員1句話收服全場

台北天母一間超商於2025年12月1日下午發生退貨糾紛，一名阿嬤拿著早上購買的關東煮要求退貨，因已放置超過6小時遭店員婉拒。阿嬤接連要求店員再將食物「放回去滷一滷」，店員仍保持耐心並冷靜回應，引發網友關注與討論。



一名網友在社群平台Threads上發文分享，事發於12月1日下午4點，居住在天母的阿嬤拿著早上10點多購買的關東煮要求退換貨。阿嬤表示，自己回家煮飯、休息並睡了午覺後，步行從台北美國學校一帶走了半個多小時才回到店內，強調並非隔天才拿來退貨，還抱怨茶葉蛋口感如白煮蛋，但最終仍遭店員拒絕。

台北一名老婦上午在便利店購買關東煮與茶葉蛋後，下午回店內要求退貨。（threads＠shaoyu1013）

老婦與店員爭執畫面曝光：

原PO指出，阿嬤退換貨不成後，竟要求店員將關東煮重新放回鍋中「再滷一下」，店員當場婉拒並表示：「姐，如果是別人放回去滷，你還敢買嗎？」理性回應，讓現場一度尷尬。

貼文一出，立即引發網友熱議：

「做過臺北市超商店員的我只想說：可以不要為難店員嗎？」

「無理取鬧，關東煮沒人在退的，她不吃可以丟掉啊」

「從沒聽說過關東煮可以用退的」

「買的食物只要一出店門口後，是無法接受退貨」

「不要為難店員好嗎？上班已經很辛苦了」



許多人則稱讚店員處理態度冷靜：

「明知道不能退，還能耐心回應阿嬤，不然場面可能更難控制」

「服務業真的很不容易」

「店員真的很辛苦」



此外，也有不少網友分享自己遇過的西客經驗：

「遇過一位阿嬤把地瓜烤箱打開，用手捏每個地瓜被我同事阻止」

「我還遇到過2月來幫小孩買運動鞋，結果擺到10月都沒穿，拿出來穿的時候，發現太小雙了，還想拿回來退貨」

「有阿嬤拿了蕃薯，到櫃檯把蕃薯皮撕開，問我裡面會不會有壞掉的，我說不會後她就結帳了，後來她想想還是換一顆好了，我說不行，妳剛剛用手摸過了」



【延伸閱讀】入便利店買茶葉蛋 店員一句令台女崩潰 網民：可能是店長要求的（點圖放大閱讀）：

+ 10

不是芋圓！他吃燒仙草指定「1超強配料」 老饕附和：是靈魂

為何飯店都11點退房？她抱怨「太不人道」 房務員曝背後原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】