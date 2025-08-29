女子酒店自助餐打包20隻水煮蛋被拒　當場發火全捏爆周遭人看傻眼

大陸陝西省一家酒店8月27日發生一起離譜事件，一名女子帶女兒在酒店吃自助餐，一口氣要打包20個水煮蛋，但因酒店規定自助餐不能打包，女子不滿被制止，她竟一氣之下把水煮蛋全部捏爛，扔在桌上離去，目擊民眾當場看傻眼。



綜合陸媒報導，根據畫面顯示，這名女子一口氣拿了20多個水煮蛋，並坐在位子上不停剝蛋殼，期間她拿出袋子試圖打包，但遭到酒店人員制止。女子疑似不滿被制止，竟把剝好的水煮蛋，一個接一個捏爛，並把支離破碎的蛋全部扔在桌上，之後拉著女兒離開。

該名陸女在自助餐廳「捏爆」一桌蛋後留下的飯桌左半部分實拍圖（微博@齊魯晚報）

而一旁有民眾目擊後，非常傻眼，不可思議地看著眼前女子把蛋捏爛的景象，這起事件也引發網友熱議，許多人批評女子行為不理性，且浪費食物，報導引述網友抨擊：

「公共場合應保持理性，浪費食物不可取。」



還有人呼籲加強社會公德教育，提高文明用餐意識。

餐廳工作人員無奈地說，酒店一直三令五申明確規定，自助餐的餐點不得打包，以維護食品安全和餐飲秩序，對於這起離譜事件，將依相關規範進行處理。

