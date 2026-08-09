深水埗燒味師傅「邊斬雞邊傾偈」口水橫飛　街坊求退款被拒報食環

燒味是港人熱愛的食物之一，不過有深水埗街坊公審區內某間燒味店，不滿燒味師傅在斬雞途中不斷和人交談，導致口水橫飛，擔憂燒味會被沾上口水，遂提醒對方「斬完才傾」，卻被老闆斥責他「巴閉」，更要他「唔好幫襯」。樓主要求退款或更換其他燒味不果，事後向食環署舉報，並稱「我對住這盒燒味（覺得）好嘔心」，指已將整隻油雞掉棄。



事件引來網民兩極討論，有人力撐樓主，認為燒味店員工應加強衞生意識，「做飲食更加要注重衛生」、「今時今日咁多細菌滋生，仲咁污糟邋遢」；不過有人則持相反意見，反指樓主太麻煩，「咁驚自己煮啦」、「衛生督察上身」。



有深水埗街坊購買燒味，不滿師傅「邊斬雞邊傾偈」致口水橫飛，要求退款不果報食環惹議。（AI生成圖片）

深水埗燒味店買油雞 不滿師傅「邊斬雞邊傾偈」

該街坊在facebook群組「深水埗街坊講食講玩資訊關注組」發帖，透露日前下午到深水埗某燒味店購買要價120元的全隻油雞，但形容師傅當時「一邊斬燒味一邊傾偈」導致口水橫飛，他見狀便提醒對方「斬完才傾偈」，卻被站在旁邊的老闆反斥他「好巴閉，叫我唔好幫襯」。

樓主形容燒味師傅在斬雞途中不斷和人交談，導致口水橫飛。（AI生成圖片）

街坊斥口水橫飛 要求退款被拒報食環

樓主當時提出退款或更換其他燒味，但老闆以「已斬了」為由拒絕其要求。樓主只好將油雞先拿回家，待通知食環署後「我掉咗成隻雞」，強調「問題唔係金錢」，而是介意店舖沒有注重衛生和拒絕改善態度，直言「我對住這盒燒味（覺得）好嘔心」，故發文提醒其他街坊，「請各位挑選合適的店舖幫襯」、「我只係盡公告街坊嘅責任。買唔買，街坊自己決定」。

樓主要求退款被老闆拒絕，他事後決定向食環署舉報。（「fb＠深水埗街坊講食講玩資訊關注組」圖片）

帖文掀起兩派看法，有網民覺得樓主過份潔癖，「以前啲人擔住口煙斬燒味剪牛雜，咪一樣咁食」、「廚房師父煮嘢都一樣講嘢唔戴口罩，咁你千祈唔好出街食嘢」、「你所見只係日常皮毛事，背後製作過程更恐怖」、「你唔使太在乎啲口水，因為香港買燒味一向無衛生可言，燒味佬徒手拎起啲肉就斬，分分鐘收錢又係佢」、「咁驚自己煮啦」，又揶揄樓主「衛生督察上身」，「佢又冇犯法，你報食環（有）鬼用」。

事件引兩派看法 樓主過份潔癖VS燒味師傅衞生意識欠佳

但有留言就表示「支持樓主」，批評燒味店衞生意識欠佳，「唔係個個都鍾意食人口水㗎嘛，點知有冇慢性肝炎」、「今時今日咁多細菌滋生，仲咁污糟邋遢 」、「做飲食更加要注重衛生」、「樓主都係建議佢哋斬完再傾，其實有咩問題？明明香港人衛生意識好高」、「要求基本衛生又唔啱」，同時批評店舖態度「趕客」，「又叫人唔好幫襯又唔俾人退錢」、「員工的態度決定顧客的回頭率」、「這間舖每日都好多人排隊買燒味的，可能以為自己唔擔心冇客啩」。

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在外購買食物只能抱着「眼不見為淨」的心態，若然無視衛生的行為證據確鑿，就難以令人放心。網上流傳片段，稱疑是荃灣1間燒味店工人運送燒味期間，用作放置燒味的鐵車突然失平衡翻倒，燒味全都跌在地板上。不過2名負責運送的職員卻若無其事地將燒味拾起再送進店內。



不少網民看過影片都懷疑有關燒味會被繼續出售，但大嘆見怪不怪，直言難以避免；亦有網民從拍攝角度估計，片段或由附近其他燒味店拍下，質疑事件牽涉同行競爭。網民留言稱「食你唔死你時運高」、「燒猪變倒地猪」、「吸收下地氣才有益」。有關影片於2023年9月曾在社交網站瘋傳，近日再被網民翻出轉載，再度引來網民熱議。



網上流傳片段，荃灣1間燒味店運送燒臘期間，用作放置燒臘的鐵車突然失平衡翻倒，燒臘跌到地板上。（fb「荃灣人」片段截圖）

有網民於荃灣街坊群組上載影片，指楊屋道街市一家燒味店不當處理食物。影片相信為閉路電視片段，顯示1輛載滿燒味肉類的鐵車停於店門前，兩名身穿圍裙的男子正將燒味搬進店內準備售賣。片中可見，其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。

片中可見1輛載滿燒味肉類的鐵車停於店門前，兩名身穿圍裙的男子正將燒味搬進店內準備售賣。（fb「荃灣人」片段截圖）

片中可見1輛載滿燒味肉類的鐵車停於店門前，兩名身穿圍裙的男子正將燒味搬進店內準備售賣。（fb「荃灣人」片段截圖）

其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。（fb「荃灣人」片段截圖）

其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。（fb「荃灣人」片段截圖）

2名男子發現鐵車倒地後，毫不驚慌失措，反而施施然放好手上物品，才合力將鐵車扶起，另外1名於店內準備的男子聞聲亦走出店面幫忙。不過當鐵車被扶正時，多隻原本掛起的燒鴨和乳豬，以及放於車底大盤內的燒肉及豬腳已掉到地上。3人只能逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上。

其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。（fb「荃灣人」片段截圖）

兩名男子發現鐵車倒地後，毫不驚慌失措，反而施施然放好手上物品，才合力將鐵車扶起。（fb「荃灣人」片段截圖）

兩名男子發現鐵車倒地後，毫不驚慌失措，反而施施然放好手上物品，才合力將鐵車扶起。（fb「荃灣人」片段截圖）

兩名男子發現鐵車倒地後，毫不驚慌失措，反而施施然放好手上物品，才合力將鐵車扶起。（fb「荃灣人」片段截圖）

3人將掉下的燒味逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上，似乎準備照常售賣給客人。（fb「荃灣人」片段截圖）

3人將掉下的燒味逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上，似乎準備照常售賣給客人。（fb「荃灣人」片段截圖）

3人將掉下的燒味逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上，似乎準備照常售賣給客人。（fb「荃灣人」片段截圖）

3人將掉下的燒味逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上，似乎準備照常售賣給客人。（fb「荃灣人」片段截圖）

3人將掉下的燒味逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上，似乎準備照常售賣給客人。（fb「荃灣人」片段截圖）

不少街坊看過影片也直斥燒味的處理方式一向「污糟」，又懷疑相關燒味會如常售賣，但慨嘆對相關行為早已見怪不怪，而片中的店舖肯定不是唯一，「飲食業係咁，只有自己煮先最乾淨」、「唔照賣唔通掉晒佢咩」、「如果要計，其實師傅切燒味搵手攞都幾唔衛生，嗰塊砧板啲含菌量一定爆，有時眼不見為乾淨，不過見到就真係唔會幫襯」。

亦有網民偵探上身，指從影片拍攝角度推測，片段或由附近的燒味店閉路電視拍下，質疑事件涉及同行競爭，「CCTV可能係佢對家間燒味舖」、「唔夠人好生意出陰招？」。不過，有關影片於去年9月曾在網上瘋傳，近日有人再度在網上轉載，又引來網民熱議。

不少網民看後直斥有欠衞生，留言稱「食你唔死你時運高」、「燒猪變倒地猪」、「吸收下地氣才有益」。不過，也有網民認為街市食物不乾淨的情況早已見慣不怪，「師傅去完廁所未洗手一樣照斬畀你」、「街市買燒臘，你預咗一定好污糟，又難食，對自己好啲食好啲」、「一直都係咁，其他都係咁」、「天真，做過廚房飲食就明呢啲只係日常小事，要乾淨返屋企食」。

（facebook「深水埗街坊講食講玩資訊關注組」）