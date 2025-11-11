超筍價│藍田飯店雙拼燒味飯售$23　1類人$18　網民讚抵：窮人恩物

香港地物價高昂，到底23元可以買到什麼？近日有網民在飲食群組分享，指藍田有新開業的飯店推出「窮人恩物」，雙拼燒味飯僅售23元，學生若穿着校服於指定時間購買午飯，更可以低至18元購買單拼或雙拼飯，引來網民大讚「抵」，「時光倒流2003年？」。



惟有人更關注食物質素，「最緊要好唔好食先？」、「唔好食嘅話幾平都無咩用，畀埋啲頭頭尾尾」，而有曾經光顧的網民表示「Not bad（還不錯）」。



藍田有新開業的飯店推出「窮人恩物」，雙拼燒味飯僅售23元，獲網民讚「抵」。（「facebook@香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

窮人恩物？ 飯店售23元雙拼燒味飯

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指有飯店在門外貼出價錢牌，顯示單拼燒味飯售20元，而雙拼亦只售23元。另外，學生若然穿著校服，於上午11時至下午2時，皆可以18元購買單拼或雙拼飯，價錢低廉引來網民熱議。

網民讚抵：以前中學價

有人認出飯店位於藍田港鐵站附近，並指剛剛開業不久，「昨晚6點半排長龍」、「星期日6點幾已經無飯買」、「買滿$50減$5」，有留言激讚「抵」，「嘩18蚊，以前中學價」、「時光倒流2003年？」、「如果喺上環開返間，我肯定會日日幫襯」

網民貼出照片，顯示有長長人龍排隊等候買飯。（「facebook@香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

以上價錢「低處未算低」？ 16元可購單、雙拼飯！

但以上價錢原來「低處未算低」，有網民分享照片，指店舖曾貼出「期間限定」價錢牌，顯示於上午11時至下午2時，外賣無論單、雙拼飯僅售16元而已，食客可選的燒味包括燒鴨、白切雞、紅腸、油雞、鹹蛋、叉燒、燒肉。

該飯店亦有「期間限定」價錢，於上午11時至下午2時，外賣無論單、雙拼飯僅售16元而已。（「facebook@香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民關注食物質素 曾光顧食客稱：不錯

不過更多人關注如此「抵價」下的食物質素如何，「最緊要好唔好食先？」、「唔好食嘅話幾平都無用，畀埋啲頭頭尾尾」、「會唔會好似以前有啲燒臘舖，賣嗰啲唔係掛喺度嗰啲」、「燒味飯叉燒可唔厚切，雞可以畀啲骨翼你，成本好低」，但有曾經光顧的網民就留下食評，表示「Not bad（還不錯）」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）