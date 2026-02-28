台女童澀谷被撞　母為跟風道歉獲網民聲援　疑撞人者致歉稱在趕路

近日，一名台灣女童在東京澀谷遭路人惡意撞飛的影片在網上瘋傳。2月26日，女童母親從日本返台後在IG發文道歉，稱不應該跟風在路中央打卡，強調錯不在孩子，身為母親她會深刻反省，但仍無法原諒撞人的行為。對此，不少網民紛紛留言安慰關心，稱「沒有問題，無需反省」，也有人擔心女童的身心狀況。



隨著影片在社交媒體發酵，引來不少網民人肉搜索撞人女子，有日本網民在Threads上坦承「是我」，稱她解釋當時正在趕路，但網民對此說法並不買賬。



此前報道：有片| 台女童澀谷打卡影相 遭惡女狠撞慘摔 網民怒批日｢撞人族｣

女童母道歉自責 稱跟風打卡是她的錯

從日本回到台灣後，女童母親在IG發文回應，稱「不經一事不長一智，明明知道馬路危險，卻因為看IG大家都在澀谷十字路口打卡也跟風，以為綠燈還很久，可以留下片刻回憶，帶著孩子做不好的行為是我錯誤的決定，但並不是孩子本身的問題。」

對於女兒路人惡意被撞飛，女童母親心疼自責道歉。（網絡圖片）

她也表示，人都是在學習中成長，她會好好反省，可對於陌生婦人的攻擊仍無法釋懷，「當然撞人的行為還是不可原諒。」對於這段影片演變成社會新聞，女童媽媽稱，為避免家人受影響，決定關閉影片留言，「我不是完美媽媽，但願意學習，也希望回歸平靜。」

各國超多網民力挺：沒有問題 無需反省

看到女童母親IG發文道歉，各囯不少網民紛紛留言安慰，「沒有問題，無需反省」、「當時能保持那份冷靜，真的很不容易」、「女兒平安無事就好了」、「哪裏都有好壞，出門還是要當心！最後希望孩子身體上、心理上都沒事，您也不要太自責喔！」

還有不少網民對於女童在日本的遭遇感到難過，甚至有日本網友幫忙轉分享到日本的社群平台「求擴散」，並指當下應該報警，讓撞人者受到應有的懲罰。

疑似撞人者在網上道歉回應，稱當時在趕時間，對女童無惡意。（網絡圖片）

疑似撞人者回應：趕時間無惡意

女童被撞飛影片在網上被瘋狂傳播後，引來不少網民人肉搜索這名撞人者，有人指稱該女子是撞人慣犯，還有網民翻出疑似撞人者賬號，一名名為「裕子」的日本網民在Threads上坦承「是我」，稱她只是趕時間，對女童並無惡意。

這名日本網民解釋，她當時在趕時間，才用手把女童推開。但網民並不接受她這番説法，要她到女童家人原本貼文留言道歉並說明情況。但她僅回覆「了解，我很擔心小朋友有沒有受傷，自己自私的行為造成大家困擾，抱歉沒有考慮到後果」。

由於她只針對該網民回復，又不願意前往女童母親IG貼文道歉，因此被質疑誠意不足，但也有網民懷疑她並不是真的撞人者。