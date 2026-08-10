女司機開車誤闖沙田巴士總站！尷尬微笑片瘋傳　網民熱議意見兩極

本港道路網複雜，駕駛者偶有疏忽在所難免，但最重要是安全為上。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段影片，長約40秒，可見現場是沙田市中心巴士總站、新城市廣場一期對開馬路，見到1輛藍色私家車離奇駛入巴士站內，一度停下疑思量該如何離開，其間刻意扭向右邊，以減少阻礙巴士出入，可見有3輛巴士在私家車的左邊駛過。私家車其後駛前停到行人過路處，相信在等待轉燈號時駛離，而目擊者放大畫面拍攝車牌號碼，同時見女司機正在尷尬微笑。



藍色私家車誤闖沙田巴士總站，停在右邊以盡量避免阻礙路面，其間有3輛巴士在其左邊駛過。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議女司機行為

影片引來許多網民討論，有網民指該處早已改路，而且司機有責任看交通指示牌，「改咗路都2年，又有路牌，都仲行錯，盲都可以考到車牌」、「一定要舉報佢」、「又係女司機」。

不過有網民認為一時行錯路不是大罪，「日日都有車行錯啦」、「唔小心行錯入巴士站啫，已經好小心咁離開啦，仲要讓咗畀巴士行先，咁都要被你擺上網公審」、「老實講，真係入錯咗唔緊要，最緊要減少影響」，更有人笑言樓主「其實想影女」。

樓主一直拍攝，同時放大畫面，拍攝到車牌號碼。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

早有路牌寫明禁止車輛駛入巴士總站

根據Google 2023年12月實景地圖，相信涉事私家車沿沙田正街往好運中心方向，駛近偉華中心時，誤入巴士總站，但當年已有路牌寫明禁止車輛駛入，列明「專利巴士例外」，換言之，事件是因為有人無視交通標誌而誤闖巴士站。

樓主放大畫面拍攝，見到女司機容貌，同時見到她正在尷尬微笑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

沒有遵從交通標誌 可被罰款675元

根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》，若有人「沒有遵從交通標誌」，可被罰款675元。

涉事私家車懷疑沿沙田正街往好運中心方向，當駛近偉華中心時誤闖巴士總站，但該處早於2023年已有路牌寫明禁止車輛駛入，僅「專利巴士例外」。（Google實景地圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為這種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

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