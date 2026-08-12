港鐵屯馬綫乘客疑衝門！手提袋被夾車門外　目擊者：啲嘢飛晒出去

乘搭港鐵時切勿衝入車門，以免發生意外！有女生在社交平台分享，搭乘港鐵時疑遇到有乘客「衝門」，其手提袋被車門夾着，形容裏頭物件「飛晒出去」，相中可見涉事乘客站在車廂、無助地抓緊手袋的手抽。有網民覺得不應同情對方，「廣播叫咗唔好衝門啦！」、「咁鍾意衝門，抵啦」，同時擔憂硬物掉下路軌，會影響列車的行車安全，批評「累人累物」。



有乘客搭乘港鐵屯馬綫列車，疑因衝門不及，手提袋被夾在車門外。（示意圖／資料圖片）

港鐵乘客疑衝門！ 手袋被夾車門外

該女乘客在threads帳號發帖，表示「第一次目睹對門夾住個袋，然後飛晒個袋啲嘢出去」。從樓主上傳照片所見，有乘客搭乘港鐵屯馬綫列車時，疑因「衝門」不及，其手提袋被車門夾着，她只能緊緊抓住手提袋的手抽位，而袋的下部半分幾乎完全置於車門外，引來其他乘客注目。

該乘客手袋被車門夾着，她緊抓手抽位，而袋的下部半分幾乎完全置於車門外。（「threads＠lhwaiii_」圖片）

預計到站再打開車門 需途經3站、需時15分鐘

樓主表示，她在南昌站下車，故不知事件的後續，但形容當時聽到旁邊大叔表示「嗰邊門到錦上路站先開」。而根據港鐵網頁顯示，由南昌站到錦上路站途經共3個站，預計需時15分鐘。

網民拒同情：廣播叫咗唔好衝門啦！

不少網民都斥責「衝門」行為，認為相中乘客活該，「廣播叫咗唔好衝門啦！」、「啲人搭車當咗班班車都係戰時啲尾班車咁，搭唔到就會X」、「咁鍾意衝門，抵啦，唔交吓學費唔識痛」、「想睇live」，又想起過往港鐵車門經典夾名牌手袋事件，「諗起早幾年金鐘站個袋」。

網民擔憂有硬物跌下路軌，擔憂會影響列車運作，勸喻乘客勿貪一時之快而衝門。（示意圖／資料圖片）

網民提醒乘客為安全、列車運作 切勿衝門強登車廂

另有留言勸喻乘客為了自身安全，切勿在車門關上時強行登上車廂，「真係好想呼籲大家， 聽到『請勿靠近車門』 呢一段嘅時候，距離閂門係唔夠10秒；『Do Do Do』 聲係閂緊門，真係唔夠時間俾你哋衝入架車，一陣受傷就唔抵」、「如果個袋跌晒啲嘢出嚟，對下班經過嘅列車有潛在風險，特別硬物、叉電尿袋嗰啲」。

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乘搭港鐵時切勿靠近車門，以免發生意外。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳一張圖片，顯示現場是港鐵觀塘綫月台，一班列車尚未開出，原因是車門夾中一名男乘客的腳部，圖中可見，一名白髮老翁坐在車廂地下，左腳被車門和月台幕門夾住，一名港鐵男職員伸手放在車門，相信正處理事件。



一名白髮老翁坐在車廂地下，左腳被車門和月台幕門夾住，一名港鐵男職員伸手放在車門。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民熱議行為 分析衝門或剛巧跌倒被夾

樓主在帖文笑言「仲有隻腳啊」，許多網民亦留言「夾死都抵啦」、「趕投胎？」、「越位」、「就差埋門一腳」、「就閂咪衝閘，阻人害己」。亦有網民留意到老翁面向月台，相信下車方向，懷疑阿伯未必衝門，「會唔會咁啱跌親，被車門夾住？」、「點都好，希望阿伯無事啦」。

任何人若在列車車門開始關閉後進入或離開列車、有類似企圖，抑或干擾鐵路處所內的任何門或閘，可被罰款2,000元。（示意圖/資料圖片/歐嘉樂攝）

干擾列車車門 可被罰款2,000元

根據《香港鐵路附例》第9條，任何人若在列車車門開始關閉後進入或離開列車、有類似企圖，抑或干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，可被罰款2,000元。

（threads＠lhwaiii_）