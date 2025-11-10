醫生爸爸佛系養娃 兒子考61分「終於及格」開心慶祝：光宗耀祖了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多父母會擔心孩子輸在起跑點，因此從孩子小時候就緊盯他們的分數，不過小孩的童年與快樂更是一些家長所重視的。
最近中國大陸流傳了一段影片，影片中媽媽拿著考卷，大喊著「孩子考了61分」，身為醫生的爸爸也大聲歡呼，讓孩子們非常開心。
爸爸急忙打給爺爺「報喜」還要去餐廳慶祝▼▼▼
微博頻道「卿笑之」發布一段影片，只見媽媽拿著考卷，開心的跑進家裡，大喊著：
你家祖墳冒青煙了，你娃（孩子）考了61分！
而原先躺在沙發上的爸爸聽到喜不自禁，再問一次「考多少？」然後一邊接過考卷來看，媽媽則開心說「終於及格了」，於是爸爸急忙要打給爺爺，告知爺爺這個好消息，又說要去餐廳慶祝。
不僅如此，爸爸情緒價值給好給滿，還站起來歡呼：
光宗耀祖了，考了61分。
媽媽則是緊抱了孩子一下。原來這位爸爸是醫生，在醫院常常看了很多生離死別，認為小孩只要快樂成長、品行不要變壞即可，成績不及格也沒關係，而孩子成績也沒有及格過，這次難得及格，爸爸才會喜出望外。
影片曝光後，許多網友大讚：
「爸爸看得好透徹，分數不是一切」
「絕了，怎麼這麼會」
「61分爸爸也佛系慶祝，這是生活裡的小確幸」
「感覺這樣的教育方法挺好的」
「這就對了，不是讀書的料逼著往上走，大人、小孩都難受」
「這父母太明智了」
