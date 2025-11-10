醫生爸爸佛系養娃　兒子考61分「終於及格」開心慶祝：光宗耀祖了

許多父母會擔心孩子輸在起跑點，因此從孩子小時候就緊盯他們的分數，不過小孩的童年與快樂更是一些家長所重視的。



最近中國大陸流傳了一段影片，影片中媽媽拿著考卷，大喊著「孩子考了61分」，身為醫生的爸爸也大聲歡呼，讓孩子們非常開心。

中國大陸流傳了一段影片，影片中媽媽拿著考卷，大喊著「孩子考了61分」，身為醫生的爸爸也大聲歡呼，讓孩子們非常開心。（微博@大皖新聞）

爸爸急忙打給爺爺「報喜」還要去餐廳慶祝▼▼▼

+ 16

微博頻道「卿笑之」發布一段影片，只見媽媽拿著考卷，開心的跑進家裡，大喊著：

你家祖墳冒青煙了，你娃（孩子）考了61分！

而原先躺在沙發上的爸爸聽到喜不自禁，再問一次「考多少？」然後一邊接過考卷來看，媽媽則開心說「終於及格了」，於是爸爸急忙要打給爺爺，告知爺爺這個好消息，又說要去餐廳慶祝。

不僅如此，爸爸情緒價值給好給滿，還站起來歡呼：

光宗耀祖了，考了61分。

媽媽則是緊抱了孩子一下。原來這位爸爸是醫生，在醫院常常看了很多生離死別，認為小孩只要快樂成長、品行不要變壞即可，成績不及格也沒關係，而孩子成績也沒有及格過，這次難得及格，爸爸才會喜出望外。

影片曝光後，許多網友大讚：

「爸爸看得好透徹，分數不是一切」

「絕了，怎麼這麼會」

「61分爸爸也佛系慶祝，這是生活裡的小確幸」

「感覺這樣的教育方法挺好的」

「這就對了，不是讀書的料逼著往上走，大人、小孩都難受」

「這父母太明智了」



相關文章：考試造句寫「爸爸今天有買蘋果」被老師扣分 家長不滿：好冤枉！

+ 14

延伸閱讀：

很多人都做錯！抽取式衛生紙袋不能丟一般垃圾 弄錯恐挨罰6000元

充手機竟挨罰7000元！遊客在飯店拔插頭遭收費 網友怒轟：變相搶錢

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】