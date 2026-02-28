36歲媽媽深圳考公務員　日做數小時試題　腦力不如前卻有這些優勢

麗芝坐在書桌前，指尖懸在電腦鍵盤上方遲遲未落下。廣東省考成績查詢通道開放的提示彈窗跳了三次，她才深吸一口氣，輸入身份證號與準考證號。頁面加載的三秒裏，心跳驟然提速，連窗外的陽光都似凝固在書頁上。當「均分60+，筆試排名第46名」的字樣清晰浮現時，她緊繃的肩膀緩緩垮下，沒有意外的失落，也無驚喜的雀躍，只有一種塵埃落定的平和。她想起一個月前深圳考場上那些年輕的面孔、備考真題上密密麻麻的筆記、幫忙帶小孩的爸爸媽媽，在「神仙打架」的深圳考場，這個不算出彩的排名，卻也對得起她數月的努力。



三十而立，四十不惑，他們沒有如年輕考生般為排名徹夜難眠的焦灼，也沒有破釜沉舟逆襲的執念。他們不過是深圳這座城市裏，無數在不確定性中尋找安穩的中青年人縮影。當體驗過婚姻、生育、上班、創業後，考公不再是一種簡單的職業選擇，而是他們出走半生後，能想到的最好的平衡。

在深圳考公務員面對的難題▼▼▼

36歲 備考2個月極限考公

麗芝與考公的重逢，始於2025年10月的一則政策通知。彼時，國考公告明確將報考年齡上限從35周歲放寬至38周歲，這一調整如同投入湖面的石子，在大齡求職者群體中激起層層漣漪。

如果沒有這個政策，我這輩子都不會再想考公。 麗芝

2013年，剛畢業的她曾參加過一次事業單位考試，彼時的她對體制內的穩定毫無執念，草草備考後，沒有達到想要的結果，便來到深圳投身職場。

輾轉多年，她結婚，生子，後開啟了創業之路，嘗試做起外貿。

這一次嘗試重新出發，既有創業遇阻的現實考量，更有對「最後機會」的本能伸手——對36歲的她而言，38歲的年齡上限意味着最多三次考試機會，每一次都像是倒計時裏的衝刺。

這種「極限備考」的狀態，在深圳考區的大齡考生中並不罕見。社交平台上，不缺深圳大齡考生相互取經。這些考生中，不乏創業者、企業中層、自由職業者，他們大多經歷過職場的風浪，對「穩定」的理解早已超越了剛畢業時的懵懂。

年少不知考編香，中年才懂穩定好。

意識到時間有限，距離首場國考只剩下兩個月，遠比多數應屆生的備考時間短暫，麗芝認真備考了起來。「網上的資料多到讓人眼花繚亂」，她笑着說，自己最初在閒魚上搜羅備考資源，幾塊錢就能買到各大機構的全套網課，鏈接甩過來時，密密麻麻的課程列表反而讓她無從下手。最終，她放棄了系統跟課的想法，選擇以真題為核心，每天抽三四個小時沉浸式刷題——這是具備經驗的成年人的備考智慧，不追求完美，只聚焦核心。

家人的支持成了她備考路上的重要後盾。父母均為體制內退休人員，對她考公的決定全力支持，主動承擔起照顧幼兒園孩子的責任，讓她得以近乎全職備考。「這兩個月我像是在『逃避』。」麗芝的語氣帶着一絲自嘲，「帶娃不主動不會被苛責，創業的瑣事也能暫時擱置，刷題的時候，整個世界都安靜了。」這種「被允許的專注」，對揹負着家庭與事業雙重壓力的大齡考公人而言，本身就是一種奢侈。

考場裏的考生 10歲之差

麗芝選擇國考作為她的首次嘗試，為了降低競爭，她選擇在老家重慶考試。國考的考場，成了麗芝第一次直觀感受年齡差距的地方。她掃過考場的瞬間便意識到，周圍的考生大多比自己小十歲以上。

都是二十出頭的樣子，眼神裏有青澀，像我這樣的同齡人還是少數。

這種年齡差帶來的疏離感，在深圳考區的省考中愈發明顯。「你不能死盯着別人看，但那種年齡帶來的差異感很強烈。」麗芝回憶，深圳的考場裏，監考老師都透着年輕的慌張，「他們生怕出錯，比考生還緊張」，而周圍的年輕考生大多帶着精心準備的文具和備考資料，有的甚至在考前最後一刻還在背知識點。

相比之下，她的心態更顯平和：

我只是來試試，盡人事聽天命就好。

這種平和背後，是麗芝到了36歲獨有的優勢與劣勢。

麗芝坦言，記憶力大不如前，數學題的解題速度也慢了很多，「以前一眼就能看出的規律，現在要琢磨半天」。但與此同時，歲月沉澱下來的專注力成了她的武器：

比年輕時更能靜下心來，不會因為一道題做不出來就浮躁。

大齡考公人，心氣的沉寂，更體現在考場之外。麗芝從不跟周圍的人提及自己考公的事，只有父母和最好的閨蜜知曉。「這個年齡做這種選擇，不想被過多關注。」她解釋道，年輕人考公失敗可以坦然重來，而中青年人一旦失敗，難免會被貼上「不穩定」「能力不足」的標籤。這種隱秘的堅持，在大齡考生群體中形成了一種默契——大家都在默默備考，考上了是驚喜，考不上也不聲張，不打擾別人，也保護自己的體面。

網絡成了他們唯一可以袒露心聲的地方。麗芝會在小紅書上匿名發一些備考感悟，偶爾也會和其他匿名的考生互動，「都是陌生人，不用偽裝，也不用承擔壓力」。這種匿名的聯結，成了大齡考公人緩解焦慮的出口：

「人到中年，很多精力用來顧家，照顧娃，能不能考上都是有心無力。」

「年齡也大了，腦子也沒二十多時靈光，經常看着書，感慨自己一手好牌打得稀爛，但是也明白了人生相對公平的競爭機會也只有一次高考而已，它不能使你逆天改命，但可以讓你的人生不會太差。」

「岸都是自己定的，上了岸還有下一個岸，也許現在已經在岸上了。」



在急需追尋一片安穩靜土的路途上，他們只能感嘆着，人間正道是滄桑，追風趕月莫停留。

「誤闖天家」 鋪墊已久

麗芝的人生軌跡，始終在深圳與重慶兩座城市間切換，而這兩座城市的生存方式，也深刻影響着她的階段性選擇。她在深圳創業多年，早已習慣了這座城市的快節奏與包容性，「深圳不會有人催你穩定，大家都在忙着搞錢，創業失敗了也沒人會嘲笑你」。但近兩年頻繁回重慶老家後，她被身邊人的穩定狀態所觸動：

我的朋友要麼是老師，要麼在事業單位，就算沒有編制，也能在一個崗位上待很多年，不會輕易跳槽。

這種對比，在考公這件事上體現得淋漓盡致。深圳的考公競爭強度居高不下，堪稱「誤闖天家」（誤入周圍都是高手的環境裏）的頂級賽場。

根據考公平台估計，平均競爭比達250:1，部分熱門崗位競爭成了「千人崗」，大量周邊省份的精英考生湧入，只為爭奪這份「深圳鐵飯碗」。這裏的競爭從不是簡單的「及格線比拼」，而是高分內卷的極致拉扯。

根據考公平台估計，平均競爭比達250:1，部分熱門崗位競爭成了「千人崗」。（示意圖，Getty Images）

即便麗芝坦言「廣東題比國考簡單，拼的是速度」，但120分鐘完成135道行測題的時間壓力，疊加「0.5分之差淘汰百人」的殘酷現實，讓上岸難度陡增，如同誤入「神仙打架」的圈層，每一步都如履薄冰。

在深圳，考公更像是年輕人的選擇，而在重慶，穩定是大多數人的追求。

麗芝分析道。她在重慶參加完國考後，又回深圳參加了省考，「兩邊都試試，深圳的機會多但水太深，重慶的生活壓力小更安穩」。這種「雙線備考」的狀態，正是她對「誤闖天家」風險的規避，她始終不敢把所有希望押在深圳。

創業的起伏，讓她對穩定的渴望愈發強烈。近兩年經濟環境的波動，讓她的創業項目陷入瓶頸，「生意好的時候能賺一筆，不好的時候連基本開支都賺不到」。這種不確定性，與體制內的穩定形成了鮮明對比。「我不是生活所迫，更多是想找個平衡。」麗芝坦言，考公對她而言，既是逃避創業壓力的方式，也是給人生多一個選擇的機會。

但她也清醒地知道，體制內的生活並非完美，更何況是在深圳這座城市，「誤闖天家」不僅要闖過競爭關，更要適配體制內的生存規則。

我自由慣了，真要是考上了，不知道能不能適應那種約束。

她笑着說，自己甚至偷偷想過，最好能在38歲那年考上，「這樣前面兩年還能享受自由，考上後也能安心穩定下來」。值得一提的是，深圳公務員從不是「躺平避風港」，新人入職後多是「萬金油替補」，寫材料、跑一線、跨部門協作連軸轉，並非「體制內輕鬆」的刻板印象。這種「高壓力與高穩定並存」的平衡，讓她對深圳體制內的生活既嚮往又猶豫，透着中年人對「天家」規則的通透認知。光鮮背後，皆是取捨。

考公是焦慮的出口 也是自我的救贖

麗芝沒想到，自己會愛上刷題的過程：

做題的時候，能讓人暫時忘記創業的煩惱、生活的瑣碎，整個世界都只剩下題目和答案。

她回憶，有一次心情不好，特意翻出真題集做了一套，沉浸其中兩個小時後，壞情緒竟然煙消雲散。「考公這件事，反而成了我的情緒出口。」這種對刷題的依賴，本質上是大齡考公人對掌控感的追求。

在外貿的世界裏，很多事情並非努力就能有結果，市場變化、政策調整、人際關係，都可能影響最終的走向；而考公不同，每一道題都有明確的答案，每一次刷題都能感受到進步，這種確定性，在充滿不確定性的中年生活中，顯得格外珍貴。

她的備考狀態，遠比想象中鬆弛。沒有封閉式培訓，沒有熬夜刷題，每天三四個小時的沉浸式學習，其餘時間依舊處理創業的瑣事、陪伴孩子。

我不會給自己太大壓力，準備了多少就考多少，考不上也沒關係。

麗芝說，她從不看小紅書上那些「行測滿分」「兩個月上岸」的勵志帖，「每個人的基礎和情況都不一樣，跟別人比只會徒增焦慮」。這種鬆弛，並非躺平，而是她清楚地知道，自己無法像其他年輕人那樣全身心投入備考，家庭、事業都需要兼顧；也明白考公並非唯一的出路，就算考不上，創業的路還能繼續走下去。

我給自己的底線是，付出80%的努力，剩下的20%交給命運。

麗芝說，要是拼盡全力還沒考上，會失望但不會遺憾；要是沒盡全力就失敗，反而會後悔。農曆新年過後，公務員考試又要開始了，麗芝又要投入到新一輪的備考中。她依舊會在閒魚上搜羅網課，在真題集上寫下密密麻麻的批註，在家裏安靜的角落度過一個個刷題的午後。對她而言，考公不是終點，也不是起點，只是人生路上的一次嘗試——嘗試在不確定中尋找確定，在自由中擁抱穩定，在中青年的時光裏，給自己多一次選擇的機會。

而在深圳這座城市裏，還有無數像麗芝一樣的大齡考公人。他們藏在寫字樓的角落、咖啡館的窗邊、圖書館的自習區，用刷題對抗焦慮，用堅持追逐希望，默默承受着「誤闖天家」的孤獨與壓力。他們中有人在年齡紅線前奮力衝刺，有人在高分內卷中屢屢碰壁，卻始終不願放棄。每個人都在穩定與自由間，走出一條適合自己的路。

備註：文中人物為假名。

