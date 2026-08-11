朱克伯格3.9億美元超級遊艇　被指拒救受困小艇　網民批善意歸零

據媒體報道，近日，阿拉斯加（Alaska）東南部海域發生一起海上救援事件，引發關注。美國社交媒體巨頭Meta公司CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）的超級遊艇Launchpad因距離遇險船隻更近，卻未參與救援，在網絡上引發廣泛質疑。



當地時間8月3日晚，一艘21英尺（約6.4米）長的小艇在航行途中燃油耗盡，船員立即向美國海岸警衛隊求助。然而，海岸警衛隊判定他們並未處於遇險狀態，並代其發布海上援助請求廣播，呼籲附近船隻施以援手。

朱克伯格在Facebook分享照片。（Facebook@Mark Zuckerberg）

最終，距離事發地點更遠的郵輪Wilderness Legacy接到救援信號，並將受困小艇拖至安全水域，船上人員全部安然無恙。

不過據當地媒體披露，當時朱克伯格的Launchpad當時就處在事發海域，比施救郵輪還更靠近事發小艇。

Wilderness Legacy郵輪上的一名乘客在社交平台發帖稱，船長向全船通報救援經過時提及，海岸警衛隊曾嘗試聯繫距離更近的朱克伯格遊艇，但並未收到回應。

這番敘述引得船上乘客幾乎集體發出噓聲，相關內容迅速在網絡傳播，引來大量網友批評：

豪華拉滿，善意歸零。

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據悉，Launchpad全長近400英尺（約121.92米）、估價約3.9億美元（約30.6億港元），是豪華遊艇製造商Feadship建造過的最大遊艇之一。

面對輿論質疑，朱克伯格夫婦的發言人貝克（Brian Baker）隨後回應稱，事發時朱克伯格與妻子Priscilla Chan及其家人均不在遊艇上。

貝克還解釋稱，Launchpad遊艇船員當時使用的是其他無線電頻道，等到留意到海上援助廣播時，外部救援行動已經全面展開，並非刻意無視求救信號，並對所有人員平安脫險表示慶幸。

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目前，朱克伯格以約2,033億美元（約1.6萬億港元）淨資產位列全球第六大富豪，財富主要來自其持有的Meta公司股份。

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