與蓋茨、李嘉誠相反！朱克伯克戴百萬美元名錶　每年僅生產2至3隻

Met行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）上周上傳影片，宣佈Meta將終結第三方事實查核機制，震驚各界。但許多人的關注焦點，反而是朱克伯格手上所戴的錶款：價值近百萬美元（的高珀富斯（Greubel Forsey）腕錶「手工製1號」（Hand Made 1）。這款名錶不僅要價不菲，數量也極為珍稀，據稱每年製作數量只有兩至三支。



即睇朱克伯格手戴哪款名錶：



《財星雜誌》（Fortune）報道，Hand Made 1稅前售價高達89萬5千美元，價格是某些勞力士（Rolex）錶款的百倍以上，昂貴的理由在於它極度費工。高珀富斯表示，每支錶的製作都需耗費6,000個小時。

專家稱Hand Made 1腕錶為「可穿戴的藝術品」。這款瑞士製造的名錶，共有281組零件，並配有一組陀飛輪（tourbillon），即一種協助增加鐘錶準確度的機械。珠寶店Masina Diamonds的行政總裁亞薩沃利安（Yasavolian）稱該表款為「鐘錶學的濃縮」，稱其製作工藝是對於時間的科學研究與度量。複雜工藝與珍稀數量，共同造就了天文數字的價格。

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「產量越少，產品越珍稀」，亞薩沃利安解釋道，「舉例來說，如果達文西畫了5,000張蒙娜麗莎，這張畫就不會被視為無價了。」他也說，若將Hand Made 1的製作流程分解，需要一個人一周七天，每天不眠不休地工作24小時，如此連續250天。高珀富斯更表示，2025年這支錶的產量可能只有一支。

高珀富斯執行長尼德格爾（Michel Nydegger）也說，「看見（朱克伯格）這樣一位形塑了現代數位地景及生活風格的關鍵人物，對於當今最傳統的鐘錶工藝表現出真正的欣賞，是我們莫大的榮幸。」

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