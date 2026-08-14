超載！大媽聯群強登滿座小巴　站走廊通道　網民：出事成車冇保險

再有小巴超載！有乘客在社交平台分享，指其日前搭乘小巴，當時車上只剩2個座位，但有多名乘客無視司機提醒，強行登上小巴，並站在通道中間，而司機在超載情況下仍選擇開車，隨即引來網民批評，「司機唔企硬啫，佢唔肯落車咪停車熄匙」、「出事成車冇保險」。



根據香港法例規定，車輛超載首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。



有網民搭乘小巴，遇到有乘客無視滿座，強登小巴並站在走廊通道。（「threads＠snorlaxlover123456」圖片）

小巴經已滿座，但至少有3名大媽站立在走廊通道。（「threads＠snorlaxlover123456」圖片）

3大媽強登滿座小巴 站立走廊

該乘客在threads帳號「snorlaxlover123456」上傳共3張照片，驚訝表示「小巴上面企真係第一次見，啲人完全唔理司機」。相中可見，當時小巴經已滿座，但至少有3名大媽站在走廊通道，其中1名體型較肥胖的女士、將上半身完全挨靠在座位椅背側面，若然小巴突然急煞，眾人或會跌倒，相當危險。

樓主指司機曾提醒車上只剩2個座位，但涉事乘客「一窩蜂咁衝咗上車」。（「threads＠snorlaxlover123456」圖片）

司機不抵後車壓力 選擇開車惹議

樓主補充，司機當時經已大聲表明小巴只剩餘2個座位，但一行共6人「一窩蜂咁衝咗上車」，完全無視司機提醒，加上後方車輛「開始催」，司機抵受不住壓力，只好開車離去，故體諒稱「我諗司機都唔想」，但樓主同時慶幸，「好彩下個站多人落車」。

網民斥司機應負全責：開車助長不當行為

雖然有部份網民批評涉事乘客強登滿座小巴行為，惟更多人質疑是司機責任，「司機開車就會助長這些人不正當的行為」、「司機唔企硬啫，佢唔肯落車咪停車熄匙」、「我係司機唔會開車，罰就罰司機，方便就係乘客，唔會幫佢囉！」又指萬一不幸發生意外，將會影響全車乘客的保險索償，「出事成車冇保險」、「司機開車，乘客可以報警處理」。

法例規定汽車載客人數，不得超過該車輛的登記文件所指明數目。（示意圖／資料圖片）

小巴司機超載 最高可被罰款1萬及監禁6個月

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴 若有意外將影響索償

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件 」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

其他報道：通宵小巴現企位？超載4人有人站立 目擊者斥黐線 運輸署有回應

小巴超載即屬違法！有女網民在網上發布影片，稱乘坐通宵小巴由灣仔前往屯門，由於一小時只有一班車，即使小巴已客滿，但仍讓4位乘客上車，當中車廂內有人站立，令她感到十分危險，只希望安全回家。不少網民直斥離譜，又提醒「超載無保險」 ，嘲諷指「企位無扣安全帶，4位剛$20,000」。



樓主坐通宵小巴由灣仔往屯門，惟見到小巴超載。（Threads@leonachan_cyt）

有男乘客坐在司機位與錢箱之間的位置。（Threads@leonachan_cyt）

運輸署：案件轉交警方跟進 已警告小巴營辦商

運輸署回應事件時表示，正跟進調查新界專線小巴第49S號線（屯門兆康苑—灣仔），懷疑有司機在嚴重超載下駕駛。署方非常關注並強烈譴責涉嫌違法行為，嚴重威脅道路和乘車安全。案件會轉交警方跟進。違例司機最高可處罰款5,000元及監禁3個月。

運輸署指出，已即時向有關小巴營辦商發出警告，責成營辦商嚴謹監察轄下司機的行為，並即時採取修正措施及提交報告，確保服務合法合規，以及駕駛和行車安全。署方會召見有關營辦商，並加強實地及登車調查，如發現任何違規情況，會嚴肅跟進。

運輸署提醒司機和乘客，超載可能違反第三者風險保險條款，司機絕不應超載乘客，市民亦不應登上已滿載的車輛。

2名男女站在座位的走廊位置。（Threads@leonachan_cyt）

「認真黐線，好危險」。有女網民在Threads上發布影片，可見當時小巴正在路上行駛中，有男乘客坐在司機位與錢箱之間的位置，亦有2名男女站在座位的走廊位置。

樓主鬧小巴超載4人：好危險

不少網民怫鬧危險，「超載無保險，一個鐘一班擺明係唔夠車可以投訴」、「企位無扣安全帶，4位剛$20,000」、「這架小巴已回到六，七十年代有設企坐」。有網民則推斷是因多了樓主這類「生客」上車而超載，「點解會咁樣出現，因為人地收工坐開呢班...熟客唔車唔得，而家有4個以上稀客，坐咗人哋個位」。

2名男女站在座位的走廊位置。（Threads@leonachan_cyt）

（threads＠snorlaxlover123456）