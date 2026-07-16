有片｜凌晨小巴超載4人　3人站立1人坐司機位旁　乘客呼黐線大癲

小巴超載屬違法！有小巴乘客於網上發文表示，凌晨約3時半下班後乘搭小巴回家，赫然發現司機超載，容許1名女子坐在司機位旁，3人站立，他拍下影片分享並大呼「大癲」。



有網民表示，「呢啲先係大家熟悉嘅小巴啊」，有網民強調超載是違法，「小巴超載，有意外保險公司唔會賠錢」，呼籲「舉報個司機喇」。



有小巴乘客於網上發文表示，凌晨約3時半下班後乘搭小巴回家，赫然發現司機超載，容許1名女子坐在司機位旁，3人站立。（Threads@isaciew）

該小巴乘客7月13日於Threads發文發片表示，「今日收工發生嘅黐線事，啲座位滿晒，司機左邊嗰個凹位坐咗1個人，出面走廊企喺度3個人，雖然知凌晨3點30幾分，但大癲」。影片見到，行駛中的小巴滿座，一男兩女站在車頭近車門位置。

凌晨小巴超載4人 乘客斥黐線大癲

樓主隨後再分享照片更新情況，「個凹位，現時照片係有啲人落咗車，所以有人坐返低」。相片看到，有1名女子坐在司機位旁，不見有乘客站立，應是已找到座位坐下。

影片見到，行駛中的小巴滿座，一男兩女站在車頭近車門位置。（Threads@isaciew）

小巴超載時有發生 網民：晚晚都係咁

網民留言表示，小巴超載時有發生，「以前半夜上水去元朗嘅紅Van晚晚都係咁」、「上水返觀塘都係，車尾太平門前面，有張梳化仔𠻹㗎，16+3/16+4」、「有時候錦上路紅Van都係」、「通宵車冇計，可能好快有人落，走一走棧」、「中途上車嘅人表示師傳肯超載畀埋你上真係幾好，下架唔知幾時先到，嚟到又係冇位」。

有網民強調超載是違法，「如果發生意外，全車乘客不會獲得保險賠償」。

樓主隨後再分享照片更新情況，見到有1名女子坐在司機位旁，不見有乘客站立，應是已找到座位坐下。（Threads@isaciew）

小巴司機超載有什麼刑罰？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴，若有意外將影響索償？

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

（Threads@isaciew）

其他報道：有片｜小巴界藤原拓海？司機頭頂放切口水樽 左右搖擺清水無灑出

藤原拓海2.0？有女生近日乘搭小巴時，見到司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水，好奇下拍了影片於網上分享，問網民水樽有何作用。影片見到水樽於行車期間左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。



網民紛紛想起經典電影《頭文字D》畫面，表示「有無睇《頭文字D》？架車要穩，啲水唔可以灑出嚟！」、「應該係佢老竇叫佢咁做，目的係揸穩部車，小心甩尾」、「司機想做秋名山車神」、「跟拓海學緊飄移」、「冇咗呢杯嘢做限制器，你一早變咗爛豆腐」。



有女生近日乘搭小巴時，見到司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水。（Threads@loveyinghung）

該女生於Threads發文發片詢問廣大網民：「放杯水上頭頂有咩用？揸揸下車淋自己？」

小巴司機頭頂放水樽 行車時清水無灑出

影片見到，司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水，司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。

影片見到，司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭。（Threads@loveyinghung）

司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。（Threads@loveyinghung）

司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。（Threads@loveyinghung）

網民熱議模仿藤原拓海：杯水未瀉，寶刀未老

網民笑說司機在模仿電影《頭文字D》主角藤原拓海練車技，「係傳說中嘅藤原小巴！估唔到畀你坐到！杯水未瀉，睇嚟佢寶刀未老」、「1滴都唔可以滴出嚟呀，如果唔係……」、「杯水佢老竇放，如果收工少咗水會俾人打到X街」、「冇呢杯水，假設平時車程20分鐘，冇咗佢應該變5分鐘」、「唔咁樣訓練，豆腐點會咁完整」。

有網民猜測，「釣魚嗰陣淋醒自己」、「勁，識養生！頭頂對住個冷氣會令到皮膚好乾，所以要擺杯水喺附近放濕」，又說「恭喜你學識做司機要點先識到新朋友，佢等緊你問佢」。

網民紛紛想起經典電影《頭文字D》畫面，表示「有無睇《頭文字D》？架車要穩，啲水唔可以灑出嚟！」。（《頭文字D》電影劇照）

網民笑說，「應該係佢老竇叫佢咁做，目的係揸穩部車，小心甩尾」。（Threads@hehehahakenny / 《頭文字D》電影截圖）

網民估冷氣出風口滴水

有網民就認為是冷氣出風口滴水，「Coaster小巴個冷氣喺司機位頂，佢漏水喺入面個引水喉漏水」、「你眼見佢都去咗一半，冷氣機滴水呢家嘢好快就滿」、「有次坐巴士，得返上層車頭第一行有位，點知個日大雨，上面冷氣風口附近嗰啲位滴水出嚟，所以我明司機嘅用意」。

（Threads@loveyinghung）