有片｜小巴界藤原拓海？司機頭頂放切口水樽　左右搖擺清水無灑出

藤原拓海2.0？有女生近日乘搭小巴時，見到司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水，好奇下拍了影片於網上分享，問網民水樽有何作用。影片見到水樽於行車期間左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。



網民紛紛想起經典電影《頭文字D》畫面，表示「有無睇《頭文字D》？架車要穩，啲水唔可以灑出嚟！」、「應該係佢老竇叫佢咁做，目的係揸穩部車，小心甩尾」、「司機想做秋名山車神」、「跟拓海學緊飄移」、「冇咗呢杯嘢做限制器，你一早變咗爛豆腐」。



有女生近日乘搭小巴時，見到司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水。（Threads@loveyinghung）

該女生於Threads發文發片詢問廣大網民：「放杯水上頭頂有咩用？揸揸下車淋自己？」

小巴司機頭頂放水樽 行車時清水無灑出

影片見到，司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭，並裝有清水，司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。

影片見到，司機位頭頂、冷氣機出風口旁，擺放了1個切開的水樽頭。（Threads@loveyinghung）

司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。（Threads@loveyinghung）

司機行車速度不快，即使有轉彎及水樽左右搖擺，但內裏的水未有灑出來。（Threads@loveyinghung）

網民熱議模仿藤原拓海：杯水未瀉，寶刀未老

網民笑說司機在模仿電影《頭文字D》主角藤原拓海練車技，「係傳說中嘅藤原小巴！估唔到畀你坐到！杯水未瀉，睇嚟佢寶刀未老」、「1滴都唔可以滴出嚟呀，如果唔係……」、「杯水佢老竇放，如果收工少咗水會俾人打到X街」、「冇呢杯水，假設平時車程20分鐘，冇咗佢應該變5分鐘」、「唔咁樣訓練，豆腐點會咁完整」。

有網民猜測，「釣魚嗰陣淋醒自己」、「勁，識養生！頭頂對住個冷氣會令到皮膚好乾，所以要擺杯水喺附近放濕」，又說「恭喜你學識做司機要點先識到新朋友，佢等緊你問佢」。

網民紛紛想起經典電影《頭文字D》畫面，表示「有無睇《頭文字D》？架車要穩，啲水唔可以灑出嚟！」。（《頭文字D》電影劇照）

網民笑說，「應該係佢老竇叫佢咁做，目的係揸穩部車，小心甩尾」。（Threads@hehehahakenny / 《頭文字D》電影截圖）

網民估冷氣出風口滴水

有網民就認為是冷氣出風口滴水，「Coaster小巴個冷氣喺司機位頂，佢漏水喺入面個引水喉漏水」、「你眼見佢都去咗一半，冷氣機滴水呢家嘢好快就滿」、「有次坐巴士，得返上層車頭第一行有位，點知個日大雨，上面冷氣風口附近嗰啲位滴水出嚟，所以我明司機嘅用意」。

（Threads@loveyinghung）

其他報道：車Cam片｜何文田載客小巴逆線行駛 網民狠斥離譜：錯咗仲繼續行

載客小巴竟然逆線行駛，實在危險！有網民在社交平台分享「車Cam片（行車紀錄）」，顯示何文田有小巴逆線行車，即使在其他駕駛者不停響咹示意情況下，「其實係知自己行錯，仲一路直行」，遂惹來網民批評司機是馬路炸彈，「咁樣都可以揸小巴」、「如我在小巴上，一定大叫停車有落」；而樓主目前已就事件向1823舉報。



何文田有載客小巴逆線行車。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

何文田載客小巴逆線行駛

大地任我行？目擊女生在threads帳號「w1ng.15y」發帖並上傳影片，顯示1輛正載有乘客、開往旺角的紅色19座小巴，在何文田亞皆老街、雅麗居對出路段逆線行車，其他駕駛者見狀即時響長咹示意。當小巴和樓主座駕擦身時，車上有男聲留意到小巴司機疑似是「阿婆嚟㗎喎」，樓主因而貼出片段表示，「呢位女司機（姨姨/婆婆）冷靜少少先」。

現場為何文田亞皆老街、雅麗居對出路段。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

1輛載客小巴正在逆線行駛。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

1輛載客小巴正在逆線行駛。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

被其他駕駛者不停響咹 小巴仍繼續向前駛

樓主其後再次貼出車Cam片段，涉事路段共有3條行車線，當小巴在中線逆線行駛後，該條行車線的司機立刻停下不敢駛前，而左右2條行車線的車輛則從旁慢駛離開。樓主形容當下「真係好得人驚」，指其他車輛已經不斷響咹提醒該小巴司機，但質疑對方「其實係知自己行錯，但仲一路直行」，表示已就事件向1823舉報。

涉事路段共有3條行車線。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

當小巴在中線逆線後，該條行車線的司機立刻停下不敢駛前。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

左右2條行車線的車輛則從旁慢駛離開。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

樓主指當時其他車輛已不斷響咹提醒小巴司機，但對方「其實係知自己行錯，但仲一路直行」。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

網民斥司機如馬路炸彈：咁都可以揸小巴

許多網民狠斥小巴司機離譜，「嘩，咁樣都可以揸小巴」、「救命，逆線日日都有」、「馬路炸彈真係多」、「最恐怖係行錯咗（仲）繼續行」、「有冇可能在她眼中你們才是逆線」、「小巴阿姨：點解咁多人逆線嘅？」、「如我在小巴上，一定大叫停車有落」。另有人指上址附近有警署，直斥「黐X線，呢個位都可以逆」、「大家推爆佢，推到警察主動做嘢」。

危險駕駛可被罰款2.5萬 及監禁3年

逆線行車可被控危險駕駛，根據香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判處罰款2.5萬元，以及監禁3年。