車Cam片｜何文田載客小巴逆線行駛　網民狠斥離譜：錯咗仲繼續行

載客小巴竟然逆線行駛，實在危險！有網民在社交平台分享「車Cam片（行車紀錄）」，顯示何文田有小巴逆線行車，即使在其他駕駛者不停響咹示意情況下，「其實係知自己行錯，仲一路直行」，遂惹來網民批評司機是馬路炸彈，「咁樣都可以揸小巴」、「如我在小巴上，一定大叫停車有落」；而樓主目前已就事件向1823舉報。



何文田有載客小巴逆線行車。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

何文田載客小巴逆線行駛

大地任我行？目擊女生在threads帳號「w1ng.15y」發帖並上傳影片，顯示1輛正載有乘客、開往旺角的紅色19座小巴，在何文田亞皆老街、雅麗居對出路段逆線行車，其他駕駛者見狀即時響長咹示意。當小巴和樓主座駕擦身時，車上有男聲留意到小巴司機疑似是「阿婆嚟㗎喎」，樓主因而貼出片段表示，「呢位女司機（姨姨/婆婆）冷靜少少先」。

現場為何文田亞皆老街、雅麗居對出路段。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

1輛載客小巴正在逆線行駛。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

1輛載客小巴正在逆線行駛。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

被其他駕駛者不停響咹 小巴仍繼續向前駛

樓主其後再次貼出車Cam片段，涉事路段共有3條行車線，當小巴在中線逆線行駛後，該條行車線的司機立刻停下不敢駛前，而左右2條行車線的車輛則從旁慢駛離開。樓主形容當下「真係好得人驚」，指其他車輛已經不斷響咹提醒該小巴司機，但質疑對方「其實係知自己行錯，但仲一路直行」，表示已就事件向1823舉報。

涉事路段共有3條行車線。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

當小巴在中線逆線後，該條行車線的司機立刻停下不敢駛前。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

左右2條行車線的車輛則從旁慢駛離開。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

樓主指當時其他車輛已不斷響咹提醒小巴司機，但對方「其實係知自己行錯，但仲一路直行」。（「threads＠w1ng.15y」影片截圖）

網民斥司機如馬路炸彈：咁都可以揸小巴

許多網民狠斥小巴司機離譜，「嘩，咁樣都可以揸小巴」、「救命，逆線日日都有」、「馬路炸彈真係多」、「最恐怖係行錯咗（仲）繼續行」、「有冇可能在她眼中你們才是逆線」、「小巴阿姨：點解咁多人逆線嘅？」、「如我在小巴上，一定大叫停車有落」。另有人指上址附近有警署，直斥「黐X線，呢個位都可以逆」、「大家推爆佢，推到警察主動做嘢」。

危險駕駛可被罰款2.5萬 及監禁3年

逆線行車可被控危險駕駛，根據香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判處罰款2.5萬元，以及監禁3年。

相關文章：小巴未關車門行駛 乘客震驚「有安全帶都冇用」 網民：無人出聲

警方早前嚴打乘搭公共小巴時未有扣好安全帶，引來市民對乘車安全的重視。近日網上流傳影片，有小巴於行駛期間未有關上車門，坐在車門附近的女乘客即使已扣上安全帶也覺得十分危險，拍片者直言「有安全帶都冇用」，影片亦無聽到有乘客提醒司機未關車門。



不少網民留言揶揄，「冇叫、冇叫、冇叫，個個都冇叫，司機停車，司機攞身份證岀嚟，點解冇關門」、「唔係點叫亡命小巴」，亦指出「突顯安全帶的重要性」、「全車無人同司機講車門未關好？有無咁沉默呀？」。



近日網上流傳影片，有小巴於行駛期間未有關上車門，坐在車門附近的女乘客即使已扣上安全帶也覺得十分危險。（Threads@_1109_5）

有小巴女乘客於Threads發文發片，7秒影片見到她已扣上安全帶，惟小巴車門於行駛期間未有關上，完全打開，她於影片配字直言「有安全帶都冇用」。

小巴未關車門行駛 女乘客：有安全帶都冇用

影片亦於facebook群組流傳及引來熱議，網民驚訝全車無乘客開聲提醒司機，坐最近車門的女乘客更淡定玩手機，與其身後乘客同樣未有扣上安全帶，「架車開住門都冇人出聲？仲可以安心玩手機？呢班唔知係咩嘢人嚟！」、「大佬你咁影，都影咗啲無扣、無扣出嚟」。

網民驚訝全車無乘客開聲提醒司機，坐最近車門的女乘客更淡定玩手機。（Threads@_1109_5）

網民：有安全帶你先唔會飛出去呀

有網民強調扣安全帶的重要性，「就係有啲咁嘅司機所以要戴安全帶，否則飛出車」、「有安全帶你先唔會飛出去呀」，有網民揶揄「身份證，全部無冚門」、「咁樣係咪唔使叫『有落』？」 。

坐最近車門的女乘客更淡定玩手機，與其身後乘客同樣未有扣上安全帶。（Threads@_1109_5）

香港法例：未扣安全帶可罰5,000元、入獄3個月

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶，未有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5,000元及入獄3個月。

根據第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

（threads＠w1ng.15y）