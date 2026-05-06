外賣$50咖哩牛腩「稀到似溝水」！食客致電反映　遭職員晦氣Cut線

貼錢買難受？有北角街坊在粉麵店購買50元的咖哩牛腩，但回家打開外賣發現咖喱「稀到似溝水」，完全沒有咖喱應有的濃郁感，遂致電向餐廳職員反映，卻獲對方晦氣回覆「係唔好食㗎！唔同出邊啲咖喱」。



網民批評店員不僅沒有正視食物品質問題，回覆更如同火上加油，「價錢又唔係平，員工仲要理直氣壯話唔好食」，亦有自稱熟客指店舖「愈做愈差」，「我試過一次，咖哩水，好難食」、「已經無去幫襯好耐」。



北角粉麵店買50元咖哩牛腩「稀到似溝水」

有街坊在facebook群組「北角有樂」發帖，指光顧北角某港式粉麵店、購買50元的咖哩牛腩外賣，但就直言「返到屋企打開嚇親！」。從樓主上傳的照片所見，外賣膠盒內盛載的咖喱質地較為稀身，和普遍濃稠、口感厚實的咖喱明顯有分別；而牛腩份量驟眼看不算多，肉質似乎「榎歰歰」，有些牛腩肉亦較為鬆散；裏頭有數件薯仔作配菜。

有食客購買50元的咖哩牛腩，指咖哩質地「稀到似溝水」，更不滿店員晦氣回覆。（「facebook＠北角有樂」圖片）

致電店方反映 職員回覆勁晦氣兼被Cut線

樓主當下傻眼不已，質疑「咖哩？真咩？咖哩溝水嚟㗎喎」，於是致電店舖反映，詎料接聽侍應阿姐表示「係呀，我哋啲咖喱牛腩係咁」，更晦氣地稱「係唔好食㗎！唔同出邊啲咖喱」，然後就被對方掛斷電話。樓主無奈表示，「呢個回覆真係好過癮，亦令我對咖喱牛腩大開眼界」，又笑稱「啲腩柴過我媽煲湯啲湯渣」。

網民斥咖喱賣相差 更不滿職員態度

許多網民都批評咖喱的賣相，「咖哩湯腩」、「咖哩水加湯渣」、「切出嚟嘅頭頭尾尾，硬到CXS，簡直侮辱緊咖哩」，亦不滿職員的態度尤如火上加油，「離晒譜，價錢又唔係平，員工仲要理直氣壯話唔好食」、「生意太好，想做少啲？」。

涉事食店食物質素每況愈下？ 熟客批：愈做愈差

有人覺得食肆餐廳最基本是要維持食物質素，「以前叫好食都忍下佢，而家覺得其實好一般」、「出咗名就愈做愈差，已經無去幫襯好耐」、「我試過一次，咖哩水，好難食」、「永不再光顧嘅一間餐廳」。

（facebook「北角有樂」）