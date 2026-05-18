新蒲崗粉麵店　外賣雲吞麵疑有反肚大蟑螂！　食客即投訴稱遭冷待

食肆最重要保持食物衛生，食客才可吃得放心！本港有網民在Facebook群組上載照片，指今年5月10日晚上近9時，經外賣平台Keeta在新蒲崗1間粉麵店購買外賣，雲吞麵和湯分開擺放，但打開時卻發現麵中有1隻「反肚」曱甴，體型比一般「小強」還要大，連同其他食物和運費，加上折扣，合共約100元。他批評「有冇咁過分？咁大隻小強，可能已經係大強」，加上奶茶「冇奶冇糖，飲咗半啖，酸的」，於是致電食店理論，形容職員稱「見唔到，對唔住都冇聲」。



麵中有1隻「反肚」曱甴，體型比一般「小強」還要大。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)圖片」

網民留言︰要報食環

樓主在「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖並附上照片，隨即引來許多網民討論，有人建議樓主「要報食環」，又指「咁大隻都出得街？」、「好嘔心」。亦質疑事件的真確性，樓主回覆指「只係想提醒大家，信唔信就自行判斷」。

懷疑中招後處理3大須知

食物環境衞生署負責監管市面出售食物，以確保食物安全、衞生、並適宜供人食用。如果市民發現食肆食物不潔、有異物、或者不宜食用，可向食環署作出投訴︰

樓主形容奶茶「冇奶冇糖，飲咗半啖，酸的」。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)圖片」

1. 若市民在進食後感到身體不適，應盡快求醫，如經醫護人員確定為食物中毒個案，診所或醫院會通知食環署及衞生防護中心安排跟進調查。

2. 若市民欲向食環署作出食物投訴，可致電食環署24小時熱線2868 0000（此熱線由1823人員接聽），投訴會交由食環署當值的衞生督察處理。

所有食物連冊運費和折扣合共100元。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)圖片」

3. 衞生督察會聯絡投訴人，並會同時告知投訴人應如何處理證物。作出初步調查後，食環署食物監察及管制科會在需要時聯絡投訴人。

食肆被罰暫停營業 進行清潔消毒

食肆一旦觸犯衞生法例，會遭受檢控，並面臨不同程度的行政處分，包括暫停營業和進行清潔消毒。

（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）