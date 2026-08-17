打風？天文台料2個低壓區發展！AI預測「雙旋共舞」西登+奇特路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】本星期打風？更有「雙颱風共舞」？天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。



天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區。（AI天氣模式風烏）

天文台：南海北部低壓區會稍為發展，較大機會移向海南島一帶

天文台預料，位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶；同時，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。

AI風烏 + ECMWF預測「雙颱風共舞」香港西面登陸

3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有「雙旋共舞」情況，當中1個熱帶氣旋會在8月18日至8月22日左右影響南海。其中AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

ECMWF預測熱帶氣旋香港近距離西登

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，該熱帶氣旋會先移向海南島，隨後轉彎往東北方向移動，8月21日至8月22日在香港近距離西登。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

AI伏羲、AI盤古預測略不同

至於AI伏羲及AI盤古，同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。

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AI伏羲同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式盤古）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數；預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶；受該低壓區與中國東南部高壓脊共同影響，本星期中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨；同時，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶；隨着整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本星期後期該區天氣不穩定。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹6級風。