真子公主赴美3年近照曝光　素顏逛街笑意藏不住　網民態度大逆轉

還記得三年前那個為了愛情放棄皇室身份、遠嫁美國的日本公主真子嗎？



當時她頂着全日本的罵聲，一分彩禮沒要，頭也不回地跟着那個被媒體罵成「軟飯男」的小室圭飛去了紐約。那時候多少人等着看笑話：

「等着吧，遲早得離」

「貧賤夫妻百事哀」

「公主遲早後悔」



真子公主與小室圭在美國被拍到（微博圖片）

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結果呢？三年過去了，最近有在美日本人在康涅狄格州一個商業區拍到了真子一家的周末日常。畫面裏那個穿着T恤、寬鬆牛仔褲、素面朝天的女人，拎着玩具店紙袋在街頭閒逛——誰能想到她曾經是出門必穿禮服、髮型妝容一絲不苟的日本公主？

目擊的日本同胞說她看起來心情相當不錯：

陽光刺眼眯着眼睛，乍看錶情有點嚴肅，但其實整個狀態都特別放鬆，感覺隨時要哼出歌來。

後來小室圭開着車來接她，這位被罵了無數年的「軟飯男」穿着T恤大褲衩，抱着孩子，手裏還拎着老婆的購物袋——妥妥一個周末帶娃的普通丈夫。

知情人士透露，小室圭平時工作其實很忙，但一到休息日就是「家庭服務日」，「是個特別寵孩子的爸爸」。

說實話，看到這組描述，第一反應是：真子當初賭的那一把，好像真的賭贏了。

從「最不受待見公主」到「美國普通主婦」，她求仁得仁

真子公主，秋筱宮家的長女，天皇的親侄女。在日本皇室裏，她媽紀子妃是出了名的「嚴母」，從小對三個孩子要求極高。真子作為長女，更是被寄予厚望——學業要好、禮儀要周全、言行舉止不能給皇室丟臉。

後來她愛上了大學同學小室圭，一個父親早逝、母親還有經濟糾紛的普通家庭出身男孩。日本宮內廳不幹了，媒體不幹了，全日本網民更不幹了：

「癩蛤蟆想吃天鵝肉」

「騙子家庭」

「公主被洗腦了」



那幾年真子被拍到出街，永遠是低頭、面無表情、眼神空洞。有日媒說她因為長期壓力患上了複雜性PTSD。2021年她倆終於結婚的時候，沒有傳統皇室婚禮，沒有嫁妝（一時金），真子就穿着一條普普通通的裙子，開了個記者會，拉着小室圭的手就走了。

當時網上一片唱衰，日媒天天盯着小室圭考紐約州的律師執照——第一次沒過，全網嘲諷；第二次過了，又說「也就那樣」。還有人扒真子在紐約住的公寓太普通，出門坐地鐵，太「寒酸」。

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可這回再看照片，那個在玩具店門口被陽光曬得眯眼的真子，臉上那種鬆弛感——說實話，這是她在皇室那30多年裏，從未有過的表情。

這次的新聞底下，日本網友的畫風明顯變了。雖然還有人酸，但聲音已經温和了不少：

「看她狀態那麼好，我覺得當初罵她的人都該閉嘴了。她只不過是想過普通人的生活而已。」

「小室圭抱着孩子提着購物袋的樣子，不就是周末超市門口隨處可見的年輕爸爸嗎？挺好的，她終於得到了她想要的。」

「說實話我當初也反對這門婚事。但三年過去了，人家小兩口過得挺好，孩子也有了，咱們在這唧唧歪歪個什麼呢。」

「雖然我永遠沒辦法喜歡小室圭這個人，但真子看起來是真的開心。那就夠了。」



當然也有這種評論：

「她現在是美國人了，就別再叫她公主了。這是她自己選的路。」

「用日本納稅人的錢養出來的公主，現在在美國給另一個國家養孩子。行吧。」



話雖難聽，但說得也沒錯——她確實徹底告別了「公主」這個身份，而且看起來沒有一絲一毫的留戀。

有時候，平凡才是最奢侈的東西

真子公主這事，其實挺諷刺的。她出生就擁有的東西——地位、財富、頭銜、全國人的目光，恰恰是她最想逃離的。而那些我們這些普通人覺得稀鬆平常的事——穿T恤逛街、坐地鐵、周末老公抱娃你拎包、在街上眯着眼曬太陽不怕被人拍到表情管理失敗——對她來說，是需要用「放棄皇籍」才能換來的奢侈品。

當初所有人都覺得她瘋了，一個公主嫁個普通人，圖什麼？圖的不就是「做個普通人」嗎。

說她戀愛腦也好、任性也好、給皇室抹黑也好——現在看她穿着牛仔褲在異國街頭逛玩具店那個身影，你不得不承認，她真的求仁得仁了。

這世上哪有那麼多「為愛放棄一切」的童話。但真子這個故事，至少證明了一件事：當你真的知道自己要什麼的時候，其他所有人的聲音，都可以是耳旁風。

三年了，那個當初被全日本追着罵的「戀愛腦公主」，終於在美國活成了她自己想要的樣子。雖然不是什麼轟轟烈烈的童話結局，但這種「平淡到不值一提的日常」，對她來說，大概就是最好的結局。

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