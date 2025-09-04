日本皇室成員名字被中國人搶注商標惹議　佳子公主曾變福建尿片？

你敢信嗎？有一天在中國的商標申請系統裏，赫然出現了幾個讓日本人看了心裏直冒火的詞：什麼「悠仁堂」「悠仁天皇」，甚至「佳子公主」。



一開始我看到這新聞的時候，還以為是假的，結果去查，真的有。那畫面想想就離譜：未來日本天皇的名字，印在白酒瓶子上；皇族公主的名字，出現在紙尿片包裝袋上。

「佳子公主」在中國大陸已被註冊成商標。（周刊ポスト）

秋篠宮家的長子悠仁，今年18歲，剛進筑波大學。他想過普通的大學生活，可身份沒法普通——繼承順位第二，媒體盯着不放。日本國內就算了，中國這邊也熱熱鬧鬧，門戶網站隔三差五冒出「悠仁殿下大學生活」的帖子。熱度高了，就有人琢磨：能不能借名字撈一把？

其實2015年就出過一次風波。佳子公主剛上國際基督教大學的時候，日本人都在喊「全民女神」。結果福建一家公司直接註冊「佳子公主」商標，還推出一款紙尿片。當年福建那家公司給紙尿褲取名「佳子公主」的時候，還真的出來解釋過。廠商的原話是這樣的：

兒女對於父母來說是王子和公主般重要，所以才用了最有名氣的佳子公主名字。再加上中國消費者一直信賴日本製造，覺得品質和安全有保障，用日本公主的名字正好跟產品形象契合。絕對沒有侮辱皇室的意思。

雖然生產商是這樣說的，新聞一傳回日本，輿論全炸了。但視日本皇室為精神領袖的日本人，對尿片商的舉動出現激烈反應也是意料之中（點圖放大查看）：

但說實話，這種操作並不是只針對日本。中國商標制度講究「先到先得」，誰先申請誰拿下。問題是，審查員要是不認識某個名字，往往就稀裏糊塗給批了。最典型的案例就是無印良品。當年日本無印良品進中國市場，發現「無印良品」已經被一家中國公司搶先註冊，官司打到最後，日本無印良品居然敗訴。換句話說，你是真無印良品都沒用，先註冊的人才是「正統」。

所以，這次皇族名字被盯上，也不算奇怪。最近《周刊Post》查到的申請名單裏，光「悠仁」就有好幾種版本：悠仁太子、悠仁天皇、悠仁堂、香悠仁。涉及酒、家電、醫療器械……五花八門。多數還在審查中，但光有人敢申請，就夠讓日本人炸毛。

相關文章：Elon Musk｜「馬斯克」變中國熱門註冊商標 鞋帽餐飲教育全都有

+ 6

更何況，不只是皇族，其實日本的名人也一個個躺槍。像幾年前，羽生結弦的名字被申請過七次，全被駁回了，但有人換個寫法叫「羽生柚子」，居然批下來了一個食品類商標。岸田文雄的名字，也有公司申請用在啤酒上，預計是沒通過。村上春樹也沒躲過，被申請成旅行服務類商標。

就連大谷翔平，23年12月的時候也有人試圖搶注，當時日本社交媒體上說「中國有人申請『日本第一人氣偶像大谷翔平』商標」，日本網友立馬炸鍋。你想想，要是反過來，日本企業去註冊「姚明礦泉水」或者「蘇炳添跑鞋」，中國人會是什麼反應？那場面不用想都知道。

連大谷翔平，23年12月的時候也有人試圖搶。（TBS）

點擊圖輯查看大谷翔平搶注事件：

+ 6

當然，很多申請最後會被駁回。諸如幾年前的東京奧運會時，中國的乒乓球選手、包括日本選手橋本大輝、伊藤美誠，名字都被瘋狂申請過幾十次，全給拒了。日本記者浦上早苗也解釋過：申請不等於註冊，很多一看就知道是誰的名字，基本都會被擋下來。但問題是，這個過程在發日本方面看來就覺得有些荒唐。

當然我國的知識產權局也不是沒動作。僅在2022年查處了37萬多件商標侵權案件。法律上也有規定，馳名商標和國際知名人物姓名權受到保護。像大谷翔平這種，一旦真有人硬是搶注成功，他本人完全可以起訴推翻。只是在新聞傳開之前，人家名字已經被消費一輪了。

回到皇族名字被搶注商標，日本宮內廳的回應很無力：

目前沒有掌握情況，也沒有特別研究對策。

聽着禮貌，實際等於攤手——知道有人亂搞，但沒啥辦法。日本國內再怎麼尊敬皇族，可在國際商標市場上，他們的名字也就是個「流量符號」。

「悠仁」二字也在中國大陸被搶註。（百度智能雲企業服務中心）

想象一下：悠仁殿下現在可能在食堂排隊買豬排飯，身邊的同學覺得他只是個有點特別的同學；可幾千公里外的商標局，有人正填表，把他的名字往酒瓶商標裏塞。佳子公主在公眾場合笑容可掬，卻不知道她的名字曾經印在紙尿片的包裝袋上。

錢面前，沒有什麼神聖。無論是皇族，還是大谷翔平、羽生結弦，統統可能被當成生意。就像有人說的，資本的眼裏沒有尊嚴，只有能不能蹭名人流量賣貨。

相關文章：鬼滅之刃︱集英社申請6款角色花紋做商標 結果出爐竟有一半不批

+ 8

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】