日本時尚Icon佳子公主也失手？疑「無罩激凸」出席正式場合惹批評

佳子公主又「翻車」？一條藍裙子把日本網友吵炸了。



說到日本皇室的「流量頂流」，佳子公主一定榜上有名。人家長得甜美，氣質不輸偶像，又有點小叛逆，衣着打扮也總能帶貨爆火，簡直就是皇室版「時尚博主」。

佳子公主去滋賀縣出席「國民體育大會」閉幕式，但她的裙子惹爭議。（NEWSポストセブン）

可這次，佳子公主在公眾場合的造型卻意外「翻車」，讓日本網友集體抓狂。

事情發生在10月初。佳子公主去滋賀縣出席「國民體育大會」閉幕式，她要給冠軍選手頒天皇杯和皇后杯。按理說這場合挺正式的，萬眾矚目。結果——大家都沒看獎盃，第一眼全盯在了她的裙子上。

佳子公主穿的藍色連衣裙意外惹起爭議。（IG@princesskakoarchives_）

點擊圖輯查看佳子公主參加活動的相片：

+ 9

她穿的是一件TADASHI SHOJI家的藍色連衣裙，顏色其實很正氣，皇家藍，搭配同色系耳環和髮飾，本來應該很大方。可問題出在剪裁：胸前那兩條豎着的褶皺線，遠遠一看，就像……你懂的。

於是照片一傳開，社交媒體上全是：

「她這是沒穿內衣？」

「激凸了吧？」

「皇室竟然這麼開放？」



後來有人放大仔細看，才發現那其實是裙子的設計線條，但已經晚了——網友的槽點一發不可收拾。

為什麼這裙子會翻車？

懂服裝設計的人解釋說，這條裙子的胸繩剛好落在了最敏感的位置。換句話說，這不是佳子公主的失誤，而是衣服的「坑」。不過，大家還是很不買賬：

場合問題：這是頒獎典禮，不是走秀。作為皇室成員，服裝要麼簡潔大方，要麼隆重端莊。結果這裙子搞得像在玩時尚實驗。

皇室標準：日本皇室服飾一貫保守，哪怕無聊，也不會出錯。佳子這一身就顯得「太隨便」。

形象影響：有人直言「丟臉」，覺得她的穿搭傷害了日本皇室的形象。



有網友甚至開炮：幫佳子公主挑衣服的人「該下崗」，怎麼能讓她穿這種容易被誤會的衣服出席重要場合？

翻翻日本論壇，評論區簡直炸了：

「遠看我真的嚇了一跳，還以為皇室終於開放了（笑）。」

「感覺她沒考慮清楚什麼叫『場合感』，普通人婚禮都知道不能亂穿，何況是公主？」

「衣服剪裁的問題？那也是她的團隊的失職吧。皇室不是應該很謹慎嗎？」

「這裙子適合成熟女性，但她身材偏瘦，撐不起來，就容易翻車。」

「佳子さま越來越像網紅了，每次上熱搜都靠穿搭，公務反而沒人關注。」



當然也有人心疼她：

「她真的很可憐啊，可能自己喜歡這條裙子，但因為身份被無限放大。」

「如果她不是公主，這種小小失誤誰會在意？」



相關文章：日本女神級公主穿平價衫惹議 是他們不懂「真・名媛淑女」潮流？

+ 26

佳子公主的「時尚帶貨力」

有意思的是，雖然這次翻車，但不得不承認——佳子公主就是日本的「帶貨王」。她穿過的裙子、戴過的耳環，常常一夜之間售罄。

比如這次滋賀行程裏，她另一條山茶花連衣裙就大獲好評。同款在網上瞬間賣斷貨，品牌不得不緊急補貨。還有她在巴西穿的波點裙、在京都戴的紅色西陣織髮飾，也都被年輕女孩們搶到沒影。

甚至一些傳統工藝品，因為佳子公主帶火，銷量翻了好幾倍。工坊老闆們都公開感謝她，說很多手工藝原本無人問津，現在一下子爆單，連帶着一些殘疾人手工藝人也因此受益。

所以你看，網友一邊罵她喧賓奪主，一邊又瘋狂買她同款。典型的「真香定律」。

皇室的「囚鳥」與佳子的困境

她姐姐真子公主當年嫁給小室圭，硬生生被媒體和網友罵到天際，最後遠走美國。佳子其實也想走姐姐的路，早點結婚脱離皇室。但據日媒爆料，她的母親紀子妃多次橫加干涉，不想讓小女兒「太早出局」。

更諷刺的是，日本皇室本來男尊女卑，現在又因為人手不夠，反過來想留住女性皇族，把她們當「工具人」繼續用。佳子一年跑了150多場公務，看似風光，其實是被「榨乾價值」。這場「藍裙子風波」，其實背後藏着日本社會對皇室的期待、對女性的苛責。普通女孩穿錯衣服就是小尷尬，公主穿錯衣服就成了「國家形象受損」。

有人覺得她不懂禮儀，有人覺得她活該被罵，但也有人替她不值。畢竟，她就是個愛美的年輕女性，卻被困在皇室這張大網裏，連穿衣自由都被無限放大。說到底，佳子公主不是翻車，是被「放大鏡」照得無處可逃。

引用網友一句話：

「佳子さま如果真想穿自己喜歡的衣服，那就早點逃出皇室吧。否則，每一條裙子都要被全國人民審判。」



【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】