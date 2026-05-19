鐵漢柔情！本港社交平台Facebook流傳影片，屯門青海圍有男子擅取店外膠凳敲打鐵閘，1名紋身男子詢問原因時，男子用雨傘攻擊並轉身逃走，紋身男隨即追上問「你咩事啊」。其間男子情緒激動，更表示要報警，紋身男竟化作「心靈輔導員」安撫男子情緒，強調「我係想幫你，冷靜啲」。影片至此結束。



網民看過影片紛紛讚紋身男做得好，「睇得出紋身漢係講道理嘅人」、「真係做得好好」、「勇敢，善良」、「值得一讚」、「有陣時紋身唔係代表惡人，都係想同你講下道理啫」。



屯門青海圍有男子用膠凳敲打鐵閘，被紋身男抓住。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「紋身不代表惡人」。有網民於5月17日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示屯門青海圍有2名男子爭執。

屯門男膠凳打鐵閘 紋身男質問被攻擊

事發5月17日晚上7時許，1名穿白色長袖裇衫男子，拿起店外的膠凳敲打鐵閘，站在旁邊的紋身男見狀抓住男子的手，詢問「做咩攞我張凳啊？」。裇衫男用雨傘擊打紋身男並掙脫，轉身逃走，紋身男隨即追上再抓實，質問「喂，你咩事啊！」。

穿白色長袖裇衫男子，拿起店外的膠凳敲打鐵閘。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

站在旁邊的紋身男見狀抓住男子的手。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

裇衫男用雨傘擊打紋身男並掙脫，轉身逃走，紋身男隨即追上再抓實。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

屯門男情緒激動：報警吖！ 紋身男「心靈輔導」：我係想幫你

雙方在近馬路邊位置爭執，裇衫男表示「有人蝦我！」，紋身男追問「邊個蝦你先？你攞我張凳做咩先？咩事先？」。沉默片刻，男子解釋「個巴士司機唔關心我啊」，紋身男回應「佢唔關心你唔關我事㗎，攞我張凳做乜X嘢，仲要推我？你仲要打我喎」。

裇衫男聞言情緒激動，高呼「報警吖」，紋身男隨即安撫裇衫男情緒，「報警做咩啫？我問你咩事先？你冷靜啲先生」。裇衫男繼續指罵，紋身男則多番強調「我係想幫你，冷靜啲」。影片至此結束。

裇衫男情緒激動，紋身男安撫裇衫男情緒。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民激讚紋身男：勇敢善良

影片引來熱議，紋身男的「反差」表現，獲網民大讚「做得好」，「又有紋身，又有愛心」、「呢位紋身師兄好嘢，得1個X字粗口……畀着其他已經機關槍咁X」、「睇得出紋身漢係講道理嘅人」、「真係做得好好」、「勇敢，善良」、「紋身男士好斯文，個like係畀佢」、「值得一讚」、「有陣時紋身唔係代表惡人，都係想同你講下道理啫」。

刑事毀壞可判監禁10年

不過，破壞店舖鐵閘可能觸犯「刑事毀壞」罪行！根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪最高可判監禁10年。