深水埗大媽當眾剪腳甲！踩巴士站脫鞋除襪極不雅　有網民籲體諒

腳甲如果過長的確需要修剪，但在公眾地方做出相關舉動，肯定有礙觀瞻！Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」日前流傳1段影片，長約20秒，可見現場是深水埗南昌街近福榮街的巴士站，有1名大媽當眾脫鞋除襪，露出右腳，並踩在巴士站柱底座，取出指甲鉗剪腳甲，其他途人則視若無睹。



現場1名女子目擊情況，批評「當你排排下巴士嘅時候，突然有個人咁樣剪腳甲，你會覺得點？」、「係咪好犀利呢？香港已經進展到當街喺巴士站度剪腳甲」。



1名大媽當眾除襪脫鞋，露出右腳，並踩在巴士站柱底座，取出指甲鉗剪腳甲。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

1名大媽當眾除襪脫鞋，露出右腳，並踩在巴士站柱底座，取出指甲鉗剪腳甲。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

帖文引來許多網民討論：

「踢佢隻鞋出對面馬路」

「旁白配音效果好」

「雖然核突，不過好似好過喺巴士入面剪」

「把握時間，邊等巴士邊剪腳甲」

「好污糟，個站牌」



目擊者批評「當你排排下巴士嘅時候，突然有個人咁樣剪腳甲，你會覺得點？」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民熱議大媽行為，意見兩極。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

但有人持相反意見：

「可能人哋真係好唔舒服， 要即時解決呢？」

「可能真係爆咗甲，唔剪每行一步都痛」

「有些人被指甲頂住會好痛，我有家人是有這個問題」



如果片中大媽沒有撿走自己腳甲，則可能被視為亂拋垃圾，根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）