大媽沙田商場除鞋剪腳甲！大量碎屑遺留座椅　網民斥核突：有味po

在公眾場所修剪腳甲，實在有違公德！有港男在社交平台公審，疑在沙田某商場內發現1名大媽當眾脫下鞋子剪腳甲，其間有大量碎屑因而掉落在座椅上。不少網民都批評大媽行為缺德，「個po有味」、「返屋企剪唔得？」、「咁唔衛生，直接X啦」、「愈來愈多呢啲人，搞到環境烏煙瘴氣」、「我以後唔會再坐呢啲位」。



有大媽在沙田某商場內當眾剪腳甲，被拍照公審到網上，遭網民直斥噁心。（「threads＠dhxujsv_」圖片）

大媽疑沙田商場「除鞋剪腳甲」

該港男於上周六（23日）在threads帳號「dhxujsv_」上傳2張照片，透露疑在沙田某商場內，直擊1名大媽當眾修剪腳甲，覺得對方行為噁心於是公審。

座椅滿佈碎屑 留有已使用紙巾

相中可見，穿著深藍色連身裙的大媽脫下鞋子和襪子，豪邁地「戙高」右腳並踏在商場內的黑色圓形座椅上，又將背囊、倒轉擺放的電話、襪子一同放上座椅，然後拿出指甲鉗彎腰修剪腳甲，其間大量碎屑掉落在座椅上，還留有1張相信已使用紙巾，畫面實在令人厭惡。

大媽彎腰修剪腳甲，大量碎屑掉落在座椅上。（「threads＠dhxujsv_」圖片）

網民斥核突：返屋企剪唔得？

許多網民紛紛批評大媽行為，「個po有味」、「返屋企剪唔得？」、「愛乾淨嘅邋遢大姑」、「剪到咁多出嚟唔簡單」、「腳皮碎啲真菌腳癬先恐怖」、「咁唔衛生，直接X啦」、「愈來愈多呢啲人，搞到環境烏煙瘴氣」、「我以後唔會再坐呢啲位」、「（如果）我當時在場，已經大腳伸到佢飛開10呎」，有人則戲稱「佢著住裙寧願打開腳剪，而唔係坐低，有一下以為佢直播緊」。

（threads＠dhxujsv_）