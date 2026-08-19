柴灣峰華邨外賣電單車拍行人路！目擊者公審違泊　網民反轟籲體諒

許多港人習慣經網上平台購買外賣，惟車手抵達相關地點後未必有位置泊車，只能冒險短時間違泊。本港有市民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」匿名發帖，指最近柴灣峰華邨見到1名鐵騎士不時將電單車泊在邨內行人路，車尾擺放外賣保溫袋，相信從事送外賣工作。



樓主批評對方「係咪大字唔識睇？欄杆寫明『嚴禁泊車』四個大字睇唔睇到？」，樓主聲稱明白對方送外賣趕時間，「但呢度係行人路，路過唔少老人家同推車仔嘅街坊，要大家避你部車，仲要忍受你駛上行人路嘅危險？」，樓主同時強調消防車和救護車隨時駛入邨內，鐵騎士違泊行為令到救援人員出入不便，批「柴灣唔係無位泊，唔好要全屋邨就你嘅方便」，要求對方「即刻移走，唔係下下直接搵管理處鎖車或舉報」。



欄杆上貼着寫有「嚴禁停泊車輛」的告示，相信意思是指不准車輛停在欄杆前阻礙救援車輛出入，而電單車停泊在花槽旁邊的行人路範圍亦屬違規，但路面仍有大量空位，似乎對救援車輛或行人不會造成太大影響。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

網民反駁：送個外賣幾分鐘啫

照片可見，華鋒邨的消防通道設有欄杆，欄杆上貼着寫有「嚴禁停泊車輛」的告示，相信意思是指不准車輛停在欄杆前阻礙救援車輛出入，而電單車停泊在花槽旁邊的行人路範圍亦屬違規，但路面仍有大量空位，似乎對救援車輛或行人不會造成太大影響。

帖文引來許多網民反駁，不少人認為外賣電單車雖違規，但情有可原，呼籲體諒，「其實佢都泊埋一邊，不如你建議送外賣去峰華邨可以泊邊？」、「送外賣一上一落幾分鐘嘅事，點解要咁樣鬧人？」、「送個外賣幾分鐘啫，泊埋一邊咁樣都阻到你？泊出去又冇位泊，唔通真係搵個停車場泊車送外賣？」、「違泊係唔啱，但佢都係幾分鐘嘅事，除非佢長時間咁泊，如果唔係，樓主咁鬧法真係多餘」。

樓主拍照公審外賣電單車違泊，因該位置似乎沒有阻礙救援車輛或行人，故引來大量網民反駁，呼籲多作體諒。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，2026年1月1日起由320元增至400元。

圖為柴灣峰華邨。（房署圖片）

（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

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吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

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