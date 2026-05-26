四川男無故變毒販！申樓宇按揭被拒　原來被親弟冒用身份頂罪10年

內地發生1宗匪夷所思的「親弟坑哥」事件。四川遂寧1名從未吸毒的45歲男子，在銀行申請樓宇按揭貸款遭拒，他向警方查詢後，赫然發現自己10幾年前已被警署登記為「吸毒人員」，警方調查發現，當年其親生弟弟因製造及吸食毒品被捕，其間謊報並冒用了哥哥的身份，因兄弟長相太似，而且他能準確說出兄長所有個人資料，終成功瞞天過海。男子日前已向最高人民法院提出申訴，要求執法機關賠償損失，對此網民表示：「防火防盜防兄弟！」



高男在銀行申請樓宇按揭貸款遭拒，向警方查詢後才赫然發現自己早在10幾年前，已被警方登記為「吸毒人員」。（AI生成圖片）

樓宇按揭突遭拒絕審批 驚揭記吸毒违法人員

內媒《上遊新聞》報道，四川遂寧大英縣45歲男子高大華，於2019年4月開設1間建築勞務公司，同年5月向銀行申請樓宇按揭，罕有地未獲批，導致公司資金鏈斷裂。高大華感到疑惑，於是前往戶籍所在地警署查詢，發現自己早在2011年就被巴中市巴州區公安分局西城派出所登記為「吸毒違法人員」，但他本人既無吸毒也沒案底。警方經重新調查，終於揭開這宗冤案的真相。

高男2019年4月開設了一間建築勞務公司，同年5月向銀行申請樓宇按揭，未料審批罕有被拒導致公司資金鏈斷裂。（網上圖片）

親弟吸冰毒被拘 熟背哥資料讓其頂罪

根據巴中市中級法院的多份法律文件記載，2011年3月17日，高大華的親弟弟與同黨在巴州區1間賓館客房內，利用自製器具吸食冰毒，被西城派出所民警當場拘捕，尿檢結果亦呈陽性。然而，親弟被捕後為逃避刑責，竟當場謊報哥哥高大華的身份資料。

涉事警署負責人解釋，高大華與其親弟的身份證相片長相極為相似，加上當年的證件相片尺寸偏小，辦案人員只能透過當年的網絡系統查閱檔案相片。受限於當時的網絡技術與解析度，警方難以細緻分辨兩人容貌，加上其親弟能完整且準確地說出高大華的所有個人資料，種種因素疊加，最終導致身份登記出錯，令哥哥無辜「頂罪」10多年。

親弟製毒吸毒被捕後為逃避刑責，竟當場謊報哥哥高大華的身份資料讓哥哥頂罪。（AI生成圖片）

警方目前已刪除警務內部系統上高大華的相關錯誤紀錄，並出具證明以消除不良影響。（網上圖片）

網民直言防火防盜兄弟 當事人上訴求賠償

事件引發網民關注，不少網民直呼「這個混混弟弟也太坑哥了」、「根本是親人背後插刀」、「這是想把哥哥取而代之嗎？」，亦有網民笑言這完美詮釋了「防火防盜防兄弟」。

雖然西城派出所負責人日前已親自登門向高大華致歉，並承諾會妥善處置，目前亦已刪除警務內部系統上的相關錯誤紀錄，並提供證明文件以消除不良影響。不過，高大華認為警方當年行為屬於行政違法，對其信用及生活造成嚴重實質損失，近日已正式向最高人民法院提出申訴，要求相關部門作出行政賠償，事件目前正由內地法院進一步核實與處理中。