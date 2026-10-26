殲-35和殲-35A戰鬥機為何採用不同平尾機構？真正原因與上艦無關

【軍事】殲-35家族一落地，就有兩個成員：殲-35艦載型和殲-35A陸基型。這和各國慣例是反的，一般是先有陸基型，或者以陸基型為基本型，然後才有艦載型。但殲-35的發展途徑不同。FC-31一開始是作為出口型推出的，空軍忙於殲-20，無暇顧及，海軍「撈去」，作為艦載五代機發展。然後再有空軍型和出口型，所以基本型是艦載型。這算F-18「未竟」的發展路線終於走全了。



殲-35和殲-35A的差別坊間已經有多有敘述，殲-35的主要區別在於：

1. 更大的翼展和翼面積

2. 可摺疊機翼

3. 更大的尾鈎

4. 前起為雙輪，還有為彈射起飛而適配的裝置



這些都是上艦需要的改動，不意外。但意外的是：殲-35和殲-35A採用不同的平尾機構，殲-35採用常規的側軸式，殲-35A則採用蘇霍伊特色很明顯的「指節」式。這一差別與上艦無關。

中國人民解放軍隱身戰機殲-35和殲-35A

+ 4

側軸式平尾轉動機構好理解，這也是大部分戰鬥機上常用的平尾轉動機構，機構簡單，動作可靠、迅捷。缺點是側軸需要「生根」在機體側面或者延長的尾撐上。

「指節」式則在截斷的尾撐末端，用手指一樣的機構「勾住」平尾翼面，通過指節的彎曲控制平尾的偏轉。與側軸式相比，平尾面積有所增大，原來屬於側軸之後的尾撐投影面積都成了平尾的一部分了。但重量有所降低，機械複雜性沒有多少改變。

「指節」式是蘇霍伊在T-10大減重運動中的發明。那是蘇-27原型機深陷超重之苦的時候，每一克減重都要爭取。這也成為蘇-27不大為人注意的發明之一。

就上艦而言，側軸式和「指節」式都可以，陸地使用更是都可以。大部分艦載機都是側軸式的，殲-15沿用了「指節」式，完全由各自的原始設計路線決定。

殲-35用側軸式當然是符合慣例的，但「後來」的殲-35A為什麼改用「指節」式？

在甲板上準備起飛的殲-35艦載機。（新華社）

想起來，殲-35是基本型設計，從FC-31發展而來，而FC-31其實是「指節」式，與沈飛受到的蘇霍伊影響一致。但側軸式的動作更加精細、靈敏，對着艦的下滑路線控制更加有利。「指節」式也是可以用於艦載機的，例如殲-15便是「指節」式。但為了保險起見，殲-35還是改用側軸式了。用快速、精細的氣動控制實現精準着艦，而不是傳統的用推力調整改變下滑路線，是F-35C開始的新趨勢，F-18E也改用新方法了，大大提高着艦精度，以至於美國海軍飛行員訓練考核取消了上艦這一關。

但到了研發殲-35A的時候，有「閒心」可以進一步細化設計了。機翼縮小到上艦前的尺寸，前起改為單輪，主起估計也減重了，尾鈎要麼直接取消，要麼減重到只能迫降時使用（西方戰鬥機都有這個裝置，哪怕是陸基的，但不能常用）。

但空軍型的量產型事實上保留了側軸式平尾機構，而不是珠海飛行表演機顯示的「指節」式。央視展示的綠皮機清楚地顯示了延長的尾撐和側軸機構。

中國人民解放軍空軍殲-35A戰機。（央視網）

這是合理的。既然為了上艦需要從「指節」式改到側軸了，對空軍型的使用沒有影響，就沒有必要再改。珠海表演的那架還是「指節」式，估計是早期試驗用的原型機，還有很多早年「鶻鷹1.0」和2.0的影子。

哈哈，原來兜兜轉轉，並無奧妙，只是人們早先看到的是「未完成版」而已。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閱讀：美軍快速猛禽遇東風導彈恐變「燒雞」 為何中國快速威龍無這弱點

+ 7

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】