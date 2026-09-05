有片！遊客玉珮落水　錦鯉「救援銜玉」游6小時　網民：接好運

內地浙江麗水遂昌縣的千佛山景區風景區發生了1宗罕見事件。1名女遊客在池塘邊餵魚時，隨身佩戴的玉珮不慎落入水中，豈料1條錦鯉竟游上前將玉珮「銜住」，並帶著玉珮在池中游動長達6小時。景區工作人員為免嚇傷錦鯉，採取耐心追蹤策略，最終成功將玉珮物歸原主。這段被稱為「錦鯉銜玉」的奇妙經歷隨即在網上引發熱烈迴響。



1名遊客在池塘邊遊玩時，不慎將隨身玉珮掉入水中，豈料1條錦鯉竟游上前將玉珮銜住。（網上影片截圖）

遊客賞景投餵生意外 珍貴玉珮不慎滑落池塘

據內地傳媒報道，事發當日該名遊客正前往浙江麗水遂昌的風景區遊玩。當遊客駐足池塘邊，正向池中魚群進行餵食時，其隨身佩戴的玉珮意外滑脫墜水。由於玉珮具有一定重量且體積較小，遊客原以為玉珮會直接沉入池底泥沙之中難以尋回，遂急忙向景區工作人員求助。

當遊客駐足池塘邊，正向池中魚群進行餵食時，其隨身佩戴的玉珮意外滑脫墜水。（AI生成圖片）

橘斑錦鯉水中銜玉 工作人員謹慎追蹤

正當玉珮緩緩下沉，池中1條尾橘色花斑錦鯉突然游近，並精準地用嘴銜住了玉珮的掛繩，隨後帶著玉珮在水中持續四處游動。工作人員接報到場後，發現錦鯉未有鬆口，且一直在深水區徘徊，大幅增加了定位與打撈的難度。

池中1尾橘色花斑錦鯉突然游近，並精準地用嘴銜住了玉珮的掛繩，隨後帶著玉珮在水中持續四處游動。（網上影片截圖）

工作人員考慮到若貿然強行驅趕或使用大型工具打撈，極容易觸發魚群的驚恐反應，甚至導致該尾錦鯉受傷。工作人員決定採取最保守的策略，手持網兜在岸邊順應著錦鯉的游動軌迹反覆跟隨，耐心等待最佳的打撈時機。

工作人員考慮到若貿然強行驅趕或使用大型工具打撈，極容易觸發魚群的驚恐反應，甚至導致該尾錦鯉受傷。（網上影片截圖）

耗6小時尋回失物 網民熱議：錦鯉送福

經過長達約6小時的跟蹤守候，該尾錦鯉最終游至池塘的淺水區域（亦有消息指錦鯉將玉珮吐在淺水灘上）。工作人員隨即小心翼翼地進行打撈，成功將玉珮取回並交還予該名遊客。

經過長達5至6個小時的持續守候與追蹤，終尋回失物。（網上影片截圖）

景區管理方事後表示，雖然日常偶有遊客掉落小物件，但此奇景確屬首見。短片在各大社交平台瘋傳，大批網民將此現象與傳統文化結合，認為錦鯉代表吉祥，玉珮象徵君子，紛紛留言「沾福氣」及「接好運」。

景區藉此事件呼籲，遊客在親水區域觀景時應妥善保管隨身貴重物品，以免同類意外再次發生。

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