空警-3000雷達變雙面陣為何反而是進步？功耗降低實用度卻更高

【軍事】空警-2000是中國預警機的里程碑，其意義是怎麼強調都不過分的。空警-2000採用三面陣主動相控陣雷達，對正前、左側後、右側後保持360度全向全時凝視，這是世界上獨有的。



主動相控陣雷達的波束敏捷，凝視模式下洞察秋毫，空情掌握能力無出其右。配合先進數字處理和指揮控制技術，可以全面、精確控制空中戰情。

空警-2000的數量較少，有說法一共只造了4架。這裏面有成本高昂的原因，也有伊爾-76機體數量缺乏的原因。空軍在理論上可以拿出更多的伊爾-76來改裝預警機，但空運力量就更加不足了。

中國空軍預警機空警-2000試飛畫面。（央視網）

空警-200是平衡木設計，以成本較低、數量充足的運-8為基礎，但性能相對受到局限。空警500採用小三面陣，結合技術進步，在不小程度上補足了空警-2000數量太少的問題，在技術性能上也足夠接近，成為中國空軍的主力預警機，在台海前線發揮了尤其大的作用。但是中國還是不滿足，推出了運-20為基礎的空警-3000。

運-20一出現，人們對其期望就包括改裝預警機，但首先填補運輸機短板更加急迫。現在運-20產能上來了，運油-20出來了，空警-3000自然水到渠成了。

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更大的機體、更大的起飛重量能搭載更大的雷達天線罩，這是自然的。比空警-500更高的升限意味着更大的地平線距離，這也是大大的優點。但從三面陣改回雙面陣，還是機械旋轉的雙面陣，這出乎人們的意料。但這不是退步，是螺旋形上升。

雷達天線尺寸為王。在同樣的技術條件下，天線越大，靈敏度和分辨率越高，副瓣越小，這是物理規律決定的，再先進的數字技術也只能錦上添花，而不能倒轉乾坤。

空警-3000的天線罩可能比空警-2000更大，但增加的尺度還是有限的。這不是簡單的尺寸和重量問題，還有阻力問題。在幾何上，內接等邊三角形每邊的邊長為半徑乘以3的平方根。換句話說，可以用足直徑全長的雙面陣在長度上就有2/1.7321=1.155倍的優勢，15.5%的天線尺度增加是很有誘惑力的。

雙面陣也比三面陣輕，功耗相應降低，簡單粗暴地以線性長度推算，雙面陣的重量和功耗都只有三面陣的77%。

當然，缺點是不再保持全向凝視能力。

實際上，三面陣的全向凝視能力不是沒有問題的。相控陣雷達的陣面是固定的，依靠波束的電子轉向來掃視，視角一般不超過120度。換句話說，三面陣的「結合部」實際上「視力」較弱，形同缺口。在實用中，「操場跑道」式的橢圓形飛行路線經常在變，死區不時得到覆蓋，問題不大，但總是一個短板。戰艦上多用四面陣，只有「星座」級這樣的「便宜貨」採用三面陣，是一樣的道理。不過「福特」級航母也用三面陣，就很令人無語了。

改成雙面陣後，只能對前後陣面各自面對的120度範圍保持凝視，兩側各留下60度的缺口，需要機械迴轉，才能覆蓋360度。這點機械複雜性算不了什麼，關鍵是性能。

中國空軍預警機空警-3000科技解析圖。（YouTube‪@laofangDDD‬影片截圖）

全時全向凝視對於近距離目標很重要，對於遠距離目標沒那麼重要。預警機的主要任務恰好是保持對遠距離空情的觀察和掌控，因為機械迴轉不礙事。但是凡事總有一個但是，空戰不是想保持在遠方就能保持在遠方的，另外360度裏，會有部分方向是監控重點，其他方向不必與最高威脅方向爭搶資源。

主動相控陣雷達可以分出很多波束，每個波束可以獨立控制，這對分清主次十分有用，在凝視場景裏大顯神威。天線陣轉動起來，依然可以通過波束的同步轉動對目標保持觀察，直到超過最大偏轉角，這時就要等下一個陣面的波束進入工作角度了。如果轉速夠快，這樣的間隙很小。波束掃描間隙期間根據目標上一時刻的速度、高度、加速度、升降率可以推算，等到下一次波束掃描的時候再更新，不礙事。在威脅方向集中、威脅程度很高的時候，也可以用變速轉動，延長對高威脅方向的觀察窗口，縮短對低威脅方向的監控窗口，依然保持主次有別。

高度數字化的主動相控陣雷達不再需要像早期機械掃描雷達一樣，對所有方向均勻分配掃描時間，變速轉動更加提高靈活性，因此雙面陣的兩側死角不是太大的問題，三面陣的死角反而更加不容易及時覆蓋。

也就是說，空警-3000的雙面陣不是從空警-2000的三面陣的退步，而是迂迴的進步。

中國空軍預警機空警-3000模擬圖。（YouTube‪@laofangDDD‬影片截圖）

更加寬大的機體提供了更大的指揮控制中心的空間。預警機不只是把雷達站搬到天上，是把指揮所也搬到天上了。觀察與指揮緊密結合永遠是最好的，再發達的數據鏈也永遠有通信滯後和受到干擾的問題。在預警機上就地處理威脅訊息、然後發出的控制指令與下傳雷達的原始數據相比，通信要求極大降低，信道通暢和抗干擾能力天然就好。

現在有用低軌道預警衛星星座取代預警機的想法。在理論上，這可以保持對全球的凝視式監控。在實際上，這樣不分主次的全時全域凝視很浪費。更大的問題在於預警衛星不可能成為指揮控制中心，星上數據處理能力也有限，高度依賴星際和星地數據鏈註定帶來體系的脆弱性。部分預警衛星在關鍵時刻故障或者戰損的影響很大，補射衛星可沒有那麼快。預警衛星在高烈度戰爭中的生存力和可靠性挑戰還難以解決。

美國空軍的E-7預警機現在還在不上不下的當口中，中國空警-3000上線了。世界上曾經還有英國、以色列、俄羅斯、瑞典的預警機技術，現在貌似只剩中美了。

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