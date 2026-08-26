上海13歲女孩靠AI自研虛擬家長App　3天爽賺1.8萬成營銷比賽季軍

現在的初中生也太厲害了！據新華日報消息，上海一名13歲初二女生朱書浛，靠著AI自主創業，短短3天直接斬獲1.8萬元（人民幣，下同）淨收入，狠狠拿下屬於自己的第一桶金！



這場封神的經歷，源自杭州近期舉辦的中國首場無評委營銷駭客松「賣客松（Markethon）」大賽。和傳統比賽完全不同，這場賽事沒有專業評委、沒有繁瑣打分表，真實付費用戶就是唯一的裁判！

點圖看上海13歲少女朱書浛靠AI在三天內賺1.8萬人民幣全流程：

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賽事集結50多支優質團隊，開啟48小時比拼，全程比拼AI產品的真實變現能力，憑實力說話。

讓人萬萬沒想到的是，殺出重圍、斬獲季軍的，不是行業大佬、不是資深創業者，而是剛升初二、年僅13歲的朱書浛！

比賽期間，她自研的AI虛擬陪讀應用「在場」火爆出圈，短短三天收穫近90份真實訂單，淨收入突破1.8萬元，實力碾壓一眾成人團隊！

這款爆火的「在場」虛擬陪讀APP，拿捏千萬家庭的育兒痛點，功能貼心又實用，完全區別於生硬的監督工具！

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操作超級簡單：只需上傳一張父母照片，就能解鎖專屬虛擬家長陪讀模式。

全程通過智能攝像頭實時監測學習狀態，一旦發現孩子偷偷玩手機、擅自離座走神，螢幕上的虛擬家長就會溫柔語音提醒，不吼不罵、高效監督。

不僅如此，每次自習結束後，APP還會自動生成專屬專注力報告，清晰記錄學習狀態、走神時長，讓自律提升有據可依。

談及產品初心，朱書浛的想法格外溫柔：「我不喜歡打小報告，所以希望它溫柔一點，給孩子留一點成長空間。」

值得一提的是，這個絕佳創意，完全源自她的親身經歷。平時父母工作繁忙，無法全程陪伴學習，自己寫作業時也難免走神、偷偷玩手機。

深知「想自律卻管不住自己」的困擾，她便想用AI做一款溫柔的監督工具，幫同齡人擺脱學習惰性。

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值得一提的是，從靈光乍現的創意構思，到打磨出完整核心功能，她斷斷續續只用了三四天時間就完成落地。

對於未來，朱書浛也有清晰規劃：「如果真的有人願意掏錢，我就繼續做下去。」

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