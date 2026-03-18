父母未上過大學　廣州00後MIT美少女學霸創AI公司　估值飆破125億

近日廣州一名00後女學霸廣受關注。這名廣州女子洪樂潼僅用3年時間就拿到麻省理工學院（MIT）數學和物理雙學位，更在史丹福大學博士在讀期間退學，創立AI公司Axiom，成立僅一年多便獲得2億美元的A輪融資，公司估值飆升至16億美元（約125.3億港元），正式躋身全球獨角獸企業行列。



洪樂潼僅用3年即修麻省理工學院（MIT）數學和物理雙學位。（網絡圖片）

洪樂潼創立的AI公司Axiom估值飆升至16億美元（約125.3億港元）。（網絡圖片）

洪樂潼僅用3年即修麻省理工學院（MIT）數學和物理雙學位。（網絡圖片）

2024年，洪樂潼進入史丹佛大學攻讀數學博士，之後退學創業。（網絡圖片）

據內媒快科技報道，洪樂潼創立Axiom約1年多，聚焦AI數學基礎層缺陷，核心邏輯是通過Lean程序語言建構驗證系統，強制AI在推理時步步可驗證，杜絕「幻覺」問題。其系統在無人干預下攻克兩道困擾數學界數十年的世界級難題，引發學術界震動。

簡單來說就是，現在的AI大模型（如ChatGPT）雖然能聊天、寫詩，但在數學推理和邏輯證明上經常犯低級錯誤，甚至「一本正經地胡說八道」（幻覺）。洪樂潼的Axiom，就是要打造一位「AI數學家」，讓AI能夠像人類數學家一樣進行嚴謹的邏輯推理和證明。

公開資料顯示，作為初創公司的Axiom將鎖定對沖基金、量化交易員等高端客戶，宣稱要用AI解決複雜數學證明的難題，為金融公司提供高效的量化解決方案。

2019年，洪樂潼考入麻省理工學院。（網絡圖片）

Axiom創業團隊成員都是大神級別

Axiom的團隊成員實力不俗。CTO Shubho Sengupta 曾是 Meta AI研究總監；核心科學家François Charton是率先將Transformer模型引入數學領域的先驅。最令人震撼的，是創始數學家Ken Ono曾在學術界指導過十位摩根獎得主，而洪樂潼正是其中之一。

洪樂潼自幼便展現出不凡的數學天賦。（網絡圖片）

洪樂潼創立的AI公司Axiom估值飆升至16億美元（約125.3億港元）（網絡圖片）

出生普通家庭卻擁非凡數學天賦

據羊城晚報報道，祖籍潮汕的洪樂潼2001年出生在廣州，父母是從未上過大學的普通務工者。雖沒有顯赫的家世，但她自幼便展現出不凡的數學天賦。高一入選廣東中學生英才計劃，同時是當年全國中學生數學奧賽廣東選區中，僅有的四位選手之一。

2019年，她考入麻省理工學院，攻讀數學和物理雙學位，在此期間發表9篇高水平數學論文，並拿下北美數學本科生最高榮譽——摩根獎。

隨後她獲得有「全球最難申請獎學金」之稱的羅德獎學金，赴牛津大學攻讀神經科學碩士。2024年，洪樂潼進入史丹佛大學攻讀數學博士，但之後她做出一個大膽決定：退學創業，在美國創辦Axiom Math。她認為當下的AI缺乏嚴謹的邏輯推理能力，決心自己動手解決這個世界級難題。

據中國科學報報道，2025年12月3日，洪樂潼入選「福布斯30歲以下30人精英」榜單。