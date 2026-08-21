住清遠高級酒店如廁　馬桶竟突向上爆噴糞便　男客慘沾滿身崩潰喊

近日，一網友發帖反映，自己入住廣東清遠一家高檔型酒店時，遭遇了馬桶噴濺糞便的情況。



當事人付先生表示，因為要和朋友前往清遠漂流，所以他在8月7日預訂了當地一家高檔型酒店，8日入住，9日早上因為前一天玩水有點著涼，11點左右起床上廁所。

馬桶出故障不斷往上噴射（慎入）：

「當時有點拉肚子，坐的時間比較久，過程中馬桶突然『咕咚』一聲，低頭一看，馬桶猛地向上噴射。」付先生說，當時自己身上全是，整個人都崩潰了。事後，酒店承認是管道問題，同意退費，但後續處理一直拖著沒辦好。

8月19日，記者致電該酒店房務部負責人。對方回應稱，出現該情況是管道故障所致，目前已經提交相關退款申請，正在走退費流程，這週之內會把款退給付先生。

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