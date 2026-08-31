DJI運動相機拍大佛意外觸發AI手勢反覆啟停引議　網笑：佛曰Stop

網上一段有趣的影片火了，有遊客拿著大疆（DJI）運動相機對著大佛拍攝，佛像抬手的造型，意外觸發相機的手勢控制功能。相機自己反覆啟停錄製，彷彿大佛出手制止拍攝，網友玩梗調侃大佛手勢硬控相機不讓拍。



事情的原理其實很簡單，大疆運動相機自帶手勢拍攝功能。鏡頭識別到畫面裏手掌張開的手勢，就會自動執行開始或者停止錄像的指令。

佛像抬手的造型觸發DJI相機手勢識別：

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這座大佛塑像的手部姿態剛好和拍照手勢高度相似，相機算法把雕塑手掌誤判為人的手勢，於是就出現畫面裏錄一會停一會的搞笑效果。

不少玩大疆設備的用戶看完紛紛表示自己也碰到過類似烏龍。路邊雕塑、海報人像、壁畫上張開的手掌，光線合適的時候都有可能騙過手勢識別，相機莫名其妙自己啟動拍攝。

這種情況並不是相機出現故障，只是AI識別的小bug。想要避開這個問題其實很簡單，出發之前直接在設置頁面把手勢控制開關關掉，就不會再被雕塑圖案誤觸發。

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這條短影片發到網上之後評論區非常熱鬧，一部分網友玩梗說大佛顯靈，佛曰：Stop！

還有人調侃：「當年的工匠萬萬沒想到這個設計還能跟後世科技進行互動。」

AI功能給日常拍攝帶來不少便利，但面對複雜環境，算法偶爾還是會鬧出來這種啼笑皆非的烏龍事件。

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