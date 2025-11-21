日本發明家製作出 「回憶相機」　按快門後僅用1技術拍出過去風景

常製作出各式怪奇小霧的日本發明家堀洋祐，近期於X平台上發布一台不拍現在，專拍過去的「回憶相機」，只要對著目標按下快門，螢幕上就會出現該場景過去的面貌，因為十分像多啦A夢的神奇道具，所以曝光後迅速引起網友討論。



日本發明家堀洋祐過去就曾發表過不少發明，還曾經上過日本的綜藝節目。這台「回憶相機」他曾經在齊聚全球創意精神作品的Maker Faire Tokyo 2025中展示過，因為沒有鏡頭，其原理是全依賴Google Map中的街景服務。

透過相機裏內建的GPS與角度感測器、Wi-Fi功能，去搜尋使用者對應的景色、物品以及其視角，從街景資料中找出對應的過去模樣，閃一下彷彿按下快門的樣子，就像是真的拍了一張過去的照片。

雖然「回憶相機」並未是名義上真正的相機，但它插入記憶卡後，能夠儲存過去的相片，所以也算是某種程度上的留存回憶，看到的網友紛紛讚歎：「太厲害了！看起來像是多啦A夢的道具……！」「真是令人興奮的物品！」。

