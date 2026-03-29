內地景點帶專業相機拍照3度被驅趕稱禁止商拍　表明是夫妻仍被阻

3月26日，河南遊客沙先生向媒體反映，他在開封萬歲山景區遊玩時，用專業設備幫妻子拍照，3次被工作人員阻攔、驅趕。



他們說是景區禁止外來商業拍攝。我現場打開微信聊天，證明我們是夫妻關係還是不行，說禁止攜帶專業道具設備。 沙先生

河南遊客沙先生在開封萬歲山景區遊玩時，用專業設備幫妻子拍照，3次被工作人員阻攔、驅趕。（微博@都市現場）

表明拍的是自己妻子仍被阻止 看看當時情形及沙先生攜帶的拍攝設備：

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禁止商拍，如何避免誤傷遊客正常拍照？

對於商業性拍攝的禁令，也有不少遊客和攝影愛好者擔心會被「誤傷」：

「我要是自己在外面換好衣服，找朋友或者家人來給我拍照也不行嗎？」

「景區裏有一些美景都是攝影愛好者無意中發現的，我們來攝影只是為了自己欣賞……」



商業性拍攝與遊客的正常拍照應當如何區分？

北京市中銀律師事務所高級合夥人黃雲豔認為可以從兩個方面的標準進行判斷：一是從攜帶進入景區的物品上來看，如果遊客帶有大型的器械設備，那麼在景區內使用的過程中必然會對其他遊客的正常遊覽造成影響，因此許多景區目前在安檢時就禁止攜帶大型拍照設備進入景區。

二是從拍攝行為的具體表現形式來看，判斷商拍攝影師是否利用某個景區或景區內某個地點進行商業性拍攝，作為常規且持續性的經營宣傳，並以此營利。景區內都有攝像頭，商業性拍攝團隊如果經常為不同的遊客提供服務，高頻次地在某一個地點進行拍攝，都可以從錄像中看出來。

對於商業性拍攝的禁令，不少遊客和攝影愛好者擔心會被「誤傷」。（William Bayreuther/Unsplash）

中國人民大學亞太法學研究院副院長周漪青也提到，可以通過關注商業性拍攝團隊的入園次數、頻率、共同入園者等入園訊息，攝影師與遊客之間是否產生金錢交易，攝影師是否經常為不同遊客拍攝等訊息來區分商業性拍攝與攝影愛好者。