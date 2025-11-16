美軍向菲律賓部署「死神」無人機隊　解放軍正告菲方停止挑起事端

據美國海軍學會新聞網（USNI News）當地時間11月13日報道，美國海軍陸戰隊太平洋部隊發言人表示，駐紮在美國亞利桑那州的美國海軍陸戰隊第一無人機聯隊已部署至菲律賓。



發言人介紹，該中隊裝備了MQ-9A「死神」無人機（Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron），已進駐菲律賓巴薩空軍基地，此次部署是為了「助力菲律賓海上安全」，同時也增強了美菲聯盟的海上態勢感知能力。

發言人表示：「向菲律賓臨時部署非武裝MQ-9A無人機，體現了雙方對強化集體海上安全的共同承諾。」

2008年11月29日，一架美軍MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）無人機在阿富汗南部執行作戰任務。（網絡圖片）

美國海軍陸戰隊太平洋部隊並未說明此次在菲部署無人機的具體數量。

美國海軍陸戰隊第一遠征部隊此前曾證實，應菲律賓政府請求，為提供類似情報支援，「死神」無人機已於2024年6月部署在巴薩空軍基地。

巴薩空軍基地是美軍根據2014年美菲《強化防務合作協議》在菲律賓輪換部署兵力和建設設施的九個地點之一。近年來，該空軍基地已獲得多個美國資助的項目，用於改善其跑道和飛機設施。

此前，菲律賓已接收多架美國捐贈的波音「掃描鷹」無人機，同時，菲律賓軍隊還在其最西部的巴拉望省部署了以色列製造的「赫爾墨斯」900型和450型無人機。

針對美菲在軍事方面的合作，中方已多次闡明立場。外交部發言人郭嘉昆3月25日表示，菲律賓與其他國家開展的任何防務安全合作，都不應針對第三方或損害第三方利益，更不能威脅地區和平、加劇地區緊張。事實一再證明，引狼入室只會引火燒身，甘當「棋子」只會淪為「棄子」。

2023年6月14日，中國海軍訓練艦「戚繼光號」抵達菲律賓馬尼拉進行友好訪問，圖為一名菲律賓軍人手持中國與菲律賓國旗。（Getty）

11月16日，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，11月14日，中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航。菲律賓頻繁拉攏域外勢力組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。我們正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。

本文獲《觀察者網》授權轉載

