有片│巴士支付寶付款失敗！大媽批落後:丟中國人醜　司機做法獲讚

乘搭巴士要準備好車資，免生爭執。本港社交平台Threads流傳影片，天水圍巴士站K65港鐵巴士上，有大媽與乘客因付款問題爭吵，其中大媽因使用支付寶失敗無法付款，被乘客質疑不支付車資及聲言「報警」，大媽於是暴怒斥責支付系統「落後」，反問「憑什麼說我？」，又強調自己「不是沒有錢」，批評乘客「你作為中國人，丟我們中國人的醜！中國有你這樣的人是一個恥辱！」。雙方爭論不休，巴士司機一直等候未有出聲，最終有女乘客幫大媽付款，司機開車離去，但大媽與乘客仍在爭吵。



影片引來網民熱議，不少人批評大媽離譜，「潑婦罵巴士」、「咁都上升到中國人層面？」。也有大批網民關注司機反應，大讚「車長好chill」、「巴士司機態度正確，唔畀錢唔開車，唔坐定唔開車，嘈生晒唔開車，安全第一，唔使同佢嘈」。



天水圍巴士站K65港鐵巴士上，有大媽與乘客因付款問題爭吵。（Threads@is_me49434）

現時不少交通工具都設有電子支付系統，但也要準備現金以免出問題。有網民於8月29日在Threads發布影片，指天水圍巴士站K65港鐵巴士上，有大媽與乘客因付款問題爭執。

【影片直擊】K65港鐵巴士爆付款爭執 大媽怒轟乘客：丟中國人的醜！

影片長54秒，看到揹名牌袋的大媽正在巴士車頭位置與車內大叔乘客爭吵。大媽情緒失控，指着巴士電子支付設備大罵，「是不是比較落後！你們這裏用不了我的支付寶，憑什麼說我（不支付車資）！」。大叔乘客回應「報警啊」，大媽聞言咆哮「那麼你就報警呀！真的是豈有此理！你作為中國人，丟我們中國人的醜！我用不了支付寶，又不是不給錢」。

大媽在巴士車頭位置與車內大叔乘客爭吵。（Threads@is_me49434）

大媽在巴士車頭位置與車內大叔乘客爭吵。（Threads@is_me49434）

大媽在巴士車頭位置與車內大叔乘客爭吵。（Threads@is_me49434）

女乘客幫忙付車資 大媽再罵大叔：中國有你這樣的人是一個恥辱！

這時有女乘客幫忙支付車資，大媽表示「我待會掃（支付寶掃碼還錢）給你」。大媽付款後，繼續喝罵大叔「你才是真正的中國人！中國有你這樣的人是一個恥辱！告訴你！」。

大媽：我不是沒有錢！

大叔表示「（車資）$5.1啊！」，大媽反嗆「我已經給了錢了！」，再批評大叔「你作為中國人，是丟我們中國人的醜！我告訴你」，又強調「我不是沒有錢！跟你有關係嗎？」。

大媽與大叔爭吵，司機一直默默等候。（Threads@is_me49434）（Threads@is_me49434）

大媽與大叔爭吵，司機一直默默等候。（Threads@is_me49434）（Threads@is_me49434）

司機默默等候 待大媽付款後開車

雙方爭吵期間，巴士司機一直在旁托頭默默等候，待大媽付款後，司機關門開車離開，影片至此結束。

待大媽付款後，司機關門開車離開。（Threads@is_me49434）

網民批大媽離譜 讚司機做得好：車長好chill

網民看過影片議論紛紛，大部份人都指摘大媽離譜：

「潑婦罵巴士」



「報警啦」



「好嘈，好刺耳把聲，睇片睇到頭都痛埋」



「非常欣賞和她辯駁的男士，氣定神閒，不溫不火，堅持道理，不用和她鬥大聲」



也有大批網民關注巴士司機應對，大讚「做得好」：

「車長好chill」



「司機哥哥好正，情緒夠穩定，淡然處之，正！人生本身就應該係咁」



「巴士司機態度正確。唔畀錢唔開車，唔坐定唔開車，嘈生晒唔開車，安全第一，唔使同佢嘈」



「停埋一邊等佢哋嘈夠先，開車都危險，嘈住晒勁影響」。



「精彩！欣賞司機先生採用不干預政策，讓男乘客和她理論」



港鐵巴士阻礙、妨礙人員履行職責可罰款5000元

根據《香港鐵路(西北鐵路)附例》第22條「妨擾」，任何人在鐵路處所內，不論何時都不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為；不得騷擾任何人，或故意對他人的舒適或方便造成干擾；或阻礙、妨礙人員履行職責，或在人員履行職責時分散其注意力，違者可罰款5,000元。

（Threads@is_me49434）