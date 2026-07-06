有片｜深水埗男坐摺凳人肉霸位　女子怒報警　男子現身解釋再捱批

「人肉霸位」問題經常引發爭執，有女子於網上發文發片公審1名男子，指對方將摺凳放在馬路泊車位上坐着「霸位」，形容對方是「深水埗惡人」。面對女子拍片及報警，男子態度不屑，只表示「嗯嗯嗯，得㗎啦，OK㗎啦」。



女子表示，警察到場時指出，「泊錶位係互相遷就，無明文規定要架車要喺邊度等位先係合法」，女子不滿指「頭先佢架車完全唔喺呢條街喎」，但未有得到回覆，由於無人受傷，最終警察未有再跟進事件。



事件於網上發酵，涉事男子其後於留言區現身解釋，由於基隆街有排檔，朋友的車須在前面排檔邊等位，「一見到有位，就兜個圈返嚟泊」。惟網民未有接受解釋，紛紛批評「本人幾多次試過兜完個圈返個位冇咗，本身就係冇得霸」、「仲覺得自己啱先夠onX，人肉泊車點都唔啱啦」、「你唔好兜去食個飯先再返嚟泊」。



有女子於網上發文發片公審1名男子，指對方將摺凳放在馬路泊車位上坐着「霸位」，形容是「深水埗惡人」。（Threads@owl.5577223）

該女子於Threads以「深水埗惡人用摺凳霸位」為題發文發片，36秒影片見到，1名穿黑色上衣的男子將摺凳放在馬路泊車位上坐着，並拿着1把雨傘擋雨，女子不滿聲稱，該男子是旁邊店舖的老闆，「坐喺街邊度用自己張凳嚟霸位，唔畀人喺度泊車」，揚言已報警。

深水埗男坐摺凳人肉霸位 女子不滿報警

女子於影片中向網民喊話，「要唔要嚟幫襯呢位先生，你哋自己考慮啦」，指出「佢依家就塞晒成條街嘅車，我哋係唔會行開嘅，因為佢咁樣係唔符合法例嘅」。男子態度不屑，表示「嗯嗯嗯，得㗎啦，OK㗎啦」，未有讓開繼續坐在原位。

男子在泊車位坐摺凳「人肉霸位」。（Threads@owl.5577223）

警察：無明文規定架車邊度等位先合法

女子其後於留言區交代警察到場的後續，該男子向警察指「個fd（friend，朋友）架車喺前面塞住返緊嚟，係我哋搞事」，警察說「泊錶位係互相遷就，無明文規定要架車要喺邊度等位先係合法」，女子不滿指「頭先佢架車完全唔喺呢條街喎」，但這個提問未有得到回覆。

女子透露事件最終如何解決，指在警察到場前，對方的車已經兜回現場，當時有其他車離開，所以對方的車已泊在後面的位置，之後並無其他車等位，「所以我哋成功泊到原本個位」。

女子不滿拍片，斥責男子「坐喺街邊度用自己張凳嚟霸位，唔畀人喺度泊車」，揚言已報警。（Threads@owl.5577223）

面對女子拍片及報警，男子態度不屑，只表示「嗯嗯嗯，得㗎啦，OK㗎啦」。（Threads@owl.5577223）

涉事男子現身：架車兜個圈返嚟泊

涉事男子其後於留言區現身解釋，由於基隆街有排檔，朋友的車在前面排檔邊等位，「一見到有位，就兜個圈返嚟泊」，其間女子與丈夫到來，他已立即說車輛正在兜圈回來，但夫婦仍下車斥責「咁X寸？霸位？睇唔到前面有車喎」。

男子續說，見夫婦下了車「1人1句係咁鬧」，他立即拿了摺凳坐下聆聽，爭拗期間後面有車位，他提議「我哋泊後面啦，依到畀你泊，唔好再拗，唔好頂住條路」，但「佢哋兩公婆話報警，又話要玩大佢，唔泊埋個位到，係要頂住後面，要等到警察嚟先」，結局是「我哋喺佢報警途中已經泊咗後面車位，最後佢都如常泊到佢想要嘅車位」。男子分享行車記錄儀（車cam）影片作證，展示當時車輛正兜回泊車位。

男子分享行車記錄儀（車cam）影片，展示當時車輛正兜回泊車位。（Threads@goat.2396264）

網民斥男子：個位刻咗你個名咩

不過，網民未有接受男子解釋，紛紛批評「估唔到香港都有咁無素質的惡意霸位」、「無論咩理由，應該都構成唔到人肉霸位啩？架車未到人先到，點解人哋一定要就你」、「邊架車到先咪邊個泊囉」、「個位刻咗你個名咩」。

對於有網民批評女子的車阻街，導致後面的車也未能駛過，女子指出，當時將車停近車位，後面的車全部能駛過，可能有些司機想等位而停下，等待警察到場時，她已走去向每位司機說「唔好意思，前面有事故，等緊警察嚟」，強調「啲車知有事，已經揸走，所以完全冇影響交通」。

車cam影片見到，樓主夫婦與男子爭執。（Threads@goat.2396264）

車cam影片見到，樓主夫婦與男子爭執。（Threads@goat.2396264）

車cam影片見到，樓主夫婦與男子爭執。（Threads@goat.2396264）

司機將車停泊在後方。（Threads@goat.2396264）

人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@owl.5577223 / Threads@goat.2396264）

其他報道：有片│灣仔人肉霸位！大叔做路障 機智司機奇招KO獲讚：大快人心

【泊車／車位】「人肉霸位」令人髮指，更可能犯法！本港Facebook群組瘋傳「車CAM（行車記錄器）」影片，灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主用大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛，並以長距離倒車方式試圖駛入路邊泊車位。然而機智的片主趁阿叔「坐定粒六」退開半步，極速開車駛入車位，阻斷Seres倒車，最終Seres車主「敗走」。



網民看過影片紛紛大讚片主「做得好」，「頂得好，插得鬼馬，可稱霸只有他」、「證明正義一方勝！讚！」、「大快人心」，又笑言大叔是「豬隊友」，「霸就霸到尾啦，無啦啦走開真係醒目」、「揸個個手車屎，截個個又死蠢，完」。



灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主用大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

香港泊車位難求，但也不應以不當方式霸佔泊車位。有車主於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布「車CAM」影片，顯示6月1日傍晚6時左右，灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主為了成功泊車，以大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛，批評「人肉霸位真係好肉酸呀」。

車CAM還原灣仔咪錶爭霸戰 Seres人肉霸位

影片長1分鐘，見到灣仔慶雲街左邊有1個未使用的咪錶泊車位，但有1名大叔站在馬路阻擋片主駛入泊車位，並不時望片主方向。而遠方有1輛藍色Seres電動車正在街尾開始倒車準備駛入泊車位。

大叔站在馬路阻擋片主駛入泊車位。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

遠方有1輛藍色Seres電動車在街尾開始倒車準備駛入泊車位。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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片主「神插位」 Seres敗走

Seres電動車以倒車方式連續駛過幾部車後，開始扭軚倒車轉入泊車位，大叔見狀以為已成功搶佔泊車位，退開走回行人路。可是機智的片主趁大叔走上行人路背對一刻，極速開車率先半邊車身駛入泊車位阻截Seres電動車。

片主與Seres電動車在泊車位對峙，直至影片結束。片主補充，Seres電動車最終「敗走」。

機智的片主趁大叔走上行人路背對一刻，極速開車率先半邊車身駛入泊車位阻截Seres電動車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

片主與Seres電動車在泊車位對峙，直至影片結束。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民激讚片主做得好：大快人心 笑大叔「豬隊友」

影片引來網民熱議，激讚片主「做得好」，「大快人心」、「頂得好，插得鬼馬，可稱霸只有他」、「截阿截，截他吧」、「證明正義一方勝！讚！」、「呢啲人肉X絕對要鬥頂……至多一拍兩散益下家」、「（Seres電動車）褪後咁多個車位已經可以告不小心駕駛」。

亦有網民揶揄大叔是「豬隊友」，「好心阿叔明知隊友手車屎就企多陣啦」、「霸就霸到尾啦，無啦啦走開真係醒目」、「揸個個手車屎，截個個又死蠢，完」。

網民揶揄大叔是「豬隊友」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。