開學日｜家長爬鐵欄看子女相瘋傳！網民：唔使咁緊張嘛　真相曝光

今日（9月1日）是開學日，不少家長都親自送子女上學回歸校園。有網民今日於網上發文發相，顯示一眾家長擔心子女無法適應校園生活而攀爬校園鐵欄，察看裏面的情況，樓主表示，「升小一啫，家長唔使咁緊張嘛」。



網民大呼，「救命，會唔會太黐線？」、「睇到以為AI圖」、「分離焦慮症」、「呢啲係唔係傳說中嘅怪獸家長」、「當仔女係動物園啲奇珍異獸咁睇」。



而事實上，這張照片源自2021年內地1則開學日新聞，不少家長將孩子送入校園後在校外「暗中觀察」，多地校園出現「長滿家長」的圍牆，成為開學日獨特風景。



2021年，一眾家長擔心子女無法適應校園生活而攀爬校園鐵欄，察看裏面情況。（央視新聞）

該網民於Threads發文發相表示，「升小一啫，家長唔使咁緊張嘛」。

開學日家長爬鐵欄看校園內子女

從網上流傳照片見到，大批家長圍着校園察看子女進校情況，甚至有部分人攀爬鐵欄或蹲下，透過洞隙察看。

2021年內地1則開學日新聞中，多地校園出現「長滿家長」的圍牆。（央視新聞）

網民對家長行為大感驚訝：

「誇張，壞榜樣」



「探監都無咁癲」



「嘩，場面咁壯觀，家長們要小心安全」



「真係癲，而家發生咩事，以前一年級都要自己返學，學獨立，而家就算讀中學都唔畀仔女戒奶」



「唔使咁呀？返學啫，又唔係永久分離。以前見過幼稚園學生自己坐地鐵返學，而家學校要求拖到入門口，係小朋友冇自理能力還是太保護」



2021年內地1則開學日新聞中，多地校園出現「長滿家長」的圍牆。（央視新聞）

2021年內地1則開學日新聞中，多地校園出現「長滿家長」的圍牆。（央視新聞）

拆解真相：源自2021年內地開學日新聞

而這張照片其實源自2021年內地1則開學日新聞，當時「開學第一天家長統一姿勢」、「今日校園圍牆上長滿了家長」等相繼成為微博熱搜話題。

《四川日報》旗下的新媒體平台《川觀新聞》曾評論事件指，的確可以從培養學生的自律、獨立等角度看去批評這些家長，覺得這些家長對孩子不放手，但不放心孩子是人之常情，並沒有什麼不妥，不要總以「絕情」的眼光看待教育，別笑家長的軟弱。

有家長在群組中探討此事。（新浪網）

（Threads@kellustration）