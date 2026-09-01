俄羅斯加碼「灰色地帶」行動施壓歐洲　擬製造恐慌分化援烏盟友

俄羅斯正加大力度施壓烏克蘭的歐洲盟友，採取一系列旨在製造恐慌的所謂「灰色地帶」行動。



《華爾街日報》報道，歐洲當局把近幾個月在歐洲大陸發生的一系列無人機入侵、破壞活動、網絡攻擊及其他敵對行動，與俄羅斯聯繫在一起，並對這些行動表示擔憂。

歐洲國家領導人認為，俄羅斯正試圖在烏克蘭盟友之間製造分歧和散播恐慌，以阻斷歐洲對烏克蘭的援助。圖為2026年8月21日，烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）一個購物中心遭俄羅斯無人機襲擊後起火，現場冒出大量濃煙。（Reuters）

歐洲國家領導人認為，這顯示俄羅斯在歐洲採取冒險行動的意願正在上升，並試圖在烏克蘭盟友之間製造分歧和散播恐慌，以阻斷歐洲對烏克蘭的援助。

西方官員說，俄羅斯可能進一步升級對抗，而且俄方已繳獲一些烏克蘭無人機，並可能利用這些無人機對北約國家發動「假旗行動」，即一方製造事端，將這偽裝成另一方所為。

立陶宛情報局局長布里迪基斯（Remigijus Bridikis）說：「俄羅斯正設法削弱北約國家對烏克蘭的支持，其次，就是要製造恐慌。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了這些指責，稱歐洲是以這為藉口，對俄羅斯採取軍事行動。

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過去幾週發生的事件，包括在德國機場或附近發現三架攜帶爆炸物的無人機，其中一架在烏克蘭貨機下方被發現。俄羅斯無人機已多次闖入北約領空，最近有一架俄無人機在羅馬尼亞上空被擊落。

荷蘭情報機構警告，俄羅斯入侵聯網攝像頭來監視歐洲對烏克蘭的援助，有系統地進行網絡間諜活動。

烏克蘭智庫薩海達奇內安全中心（Sahaidachnyi Security Center）專門追蹤俄羅斯在灰色地帶對歐洲進行的敵對與破壞行動。它的數據顯示，自2024年起，俄羅斯支持的相關事件在多數月份最多約10宗，但自今年4月以來，每月記錄的事件數量已增加至約15宗。

美國新的情報評估指出，俄羅斯可能會在未來幾年，通過從網絡攻擊到小規模地面入侵等手段，對某個北約成員國發動有限攻擊，以此試探北約集體防衛的決心。

2026年8月17日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）強調千島群島為俄合法領土，痛批日方抗議「越過體面底線」。（Reuters）

另外，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（8月31日）在外交部刊登的文章中指出，俄羅斯將北約在北極的軍事演習視為直接威脅。

今年2月北約啟動「北極哨兵」（Arctic Sentry）行動，以加強它在極北地區的軍事存在，引來俄國抗議。俄羅斯在北極有最龐大的軍力和最完善的軍事基礎設施。

拉夫羅夫說，俄羅斯把北約在北極的軍事演習視為具侵略性。這類在極北地區的軍事活動，對俄羅斯的國家安全構成直接威脅。它可能引發武裝衝突，並導致災難性後果的風險正在增加。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

